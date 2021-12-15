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Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti - Son Dakika

Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti

15.12.2021 17:43

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, görüşmede, Libya'nın farklı bölgelerini temsil eden üyelerden oluşan heyeti misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ve Libya arasında uzun, köklü bir tarihe dayanan güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu ifade eden Şentop, "Batı, doğu, güney fark etmeksizin Libya'nın tüm bölgelerini ve kesimlerini Türkiye olarak muhabbetle kucaklıyoruz. Libyalı kardeşlerimizin birlik ve bütünlük içinde yaşamaları, ülkede istikrar, barış ve refahın tesisi temel arzumuzdur" dedi.

Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün devamı için tüm Libyalıların ve uluslararası toplumun hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmaları yönündeki gayretlerini her zaman destekledik. Libyalı kardeşlerimizin zor günlerinde de iyi günlerinde de yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin, Libya'da çatışmaların sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin önünün açılması için somut katkı sağladığını kaydetti.

Parlamentolar arası ilişkileri geliştirmeye verdikleri öneme dikkati çeken Şentop, Libya'da yapılacak parlamento ve başkanlık seçimlerine değindi.

Şentop, "Önümüzdeki dönemde yapılacak parlamento ve başkanlık seçimlerinin Libya'nın istikrarına ve güvenliğine; siyasi birliğinin tesisine katkı sağlaması temel arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri de Libya Meclisi ve Libya halkı adına selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, ülkelerindeki siyasi bazı sorunların giderilmesi konusunda dost olan ülkelerin desteğinin öneminin altını çizerek, Libya ile derin ilişkileri bulunan Türkiye'ye büyük rol düştüğünü söyledi.

"Bu bizim ilk ziyaretimiz ama son ziyaretimiz olmayacaktır" diyen Fevzi El-Nuveyri, TBMM Başkanı Şentop'u da Libya'ya davet etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulünde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.

Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti
Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti

Temsilciler Meclisi, Mustafa Şentop, Türkiye, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul etti - Son Dakika


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