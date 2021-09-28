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TBMM Başkanı Şentop, Türkistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret etti

28.09.2021 23:45
TBMM Başkanı Şentop, Türkistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret etti, System.String[]

NUR Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki temaslarının son gününde iki ülke ortaklığıyla kurulan ve Türkistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesinin öğrenci ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

NUR Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki temaslarının son gününde iki ülke ortaklığıyla kurulan ve Türkistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesinin öğrenci ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Şentop'u üniversitenin Türkistan'daki ana binası önünde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar karşıladı.

Daha sonra kongre salonuna geçen Şentop, burada kendisini bekleyen öğretim üyeleri ve öğrencilerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesinin başarısının anahtarlarından birinin de şüphesiz üniversitenin kuruluş anlaşmasıyla güvence altına alınmış olan özerklik ve uluslararasılılık statüsü olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu özel statünün Kazakistan tarafının da desteğiyle daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Üniversitemizin her mecrada daha da ileriye taşınması için Kazakistan'daki kardeşlerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Şentop, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 1991 yılında imza attığı tarihi kararıyla, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin kuruluşundan 30 yıl sonra akademisyenleriyle, öğrencileriyle buluşmanın fevkalade memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Şentop, "Birbirimizin konuştuğu dili anlamak, öğrenmek, söyleyiş farklılıklarını tanımak ve telaffuzun arkasındaki ortak kelime hazinemizin bulunduğunu görmek çok önemlidir. Bu sebeple Türkiye'den buraya öğrenim görmeye gelen her öğrenciye Kazakistan Türkçesini öğrenmesini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde üniversitede okuyan öğrencilerin ve akademik personelin Türkiye Türkçesini öğrenmelerini teşvik etmek gerektiğini de düşünüyorum. Bunun için de üniversite bünyesinde Türkiye Türkçesi eğitiminin güçlendirilmesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Şimşek de 2020 yılı sıralamasında üniversitenin 36 basamak atlayarak ilk 200'e girdiğini belirterek, "Üniversiteyi 3 yıl içerisinde ilk 100'e sokacağız." ifadesini kullandı.

Şentop, daha sonra Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile birlikte üniversite kampüsü alanında ağaç dikme törenine katıldı. Ardından Türkistan'da yeniden inşa edilen Farab Kütüphanesine geçen Şentop ve beraberindeki heyet, burada Uluslararası Türk Akademisi tarafından Kazakçaya çevrilen Yunus Emre'nin şiirler kitabının tanıtım etkinliğinde yer aldı.

Üç günlük Kazakistan temaslarını tamamlayan Şentop ve beraberindeki heyet, Türkistan Havalimanından Türkiye'ye uğurlandı.

Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Türkistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika


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