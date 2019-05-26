TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta Gönül Sofrası'nda iftar verdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofrası'nda iftar verdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
, Isparta Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofrası'nda iftar verdi.
Yaklaşık 2 bin 500 kişinin iftar açtığı programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz
, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen
, Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Rektörü İlker Çarıkcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç
, Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural
, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin
, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun
, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaş katıldı. - ISPARTA
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