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TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6) - Son Dakika

TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)

17.12.2021 22:38
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)

TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)HOPARLÖRDEN MÜZİK AÇAN TİP MİLLETVEKİLİNE KINAMA CEZASITBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında hoparlörden müzik açan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'ye kınama cezası verildi.

TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)

HOPARLÖRDEN MÜZİK AÇAN TİP MİLLETVEKİLİNE KINAMA CEZASI

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında hoparlörden müzik açan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'ye kınama cezası verildi.

Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde kürsüde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında bir protesto yaşandı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Fuat Oktay'ın konuşması sırasında cep telefonundan açtığı 'Yalan' ve 'Palavra' şarkılarını mini hoparlör ile Genel Kurul'a yansıttı. Mini hoparlörü eliyle yukarıya kaldıran Kadıgil'e AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil'i müziği kapatması için uyararak "Kimse Meclis'in huzurunu bozamaz" dedi.Müziği kapatmaması üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop Kadıgil'e kınama cezası verilmesi için oylama yapılacağını söyledi. Bunun üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş savunma için kürsüye çıkarak, "Günlerdir partimiz adına konuşma talep ediyoruz. Bizim konuşmamıza izin vermiyorsunuz. Biz hakkımızı alırız ve aldık. Bizim söz talebimizi engelleyemeyeceğinizi bir kez daha göstermiş olduk. Halkın sesi engellenemez" diyerek kürsüden konuşmasını yaptı.Kadıgil'e ise oylama sonucu Genel Kurul'un işleyişini bozduğu gerekçesiyle kınama cezası verildi.'HAZİRAN 2023'TE GÖRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasına devam etmek için kürsüye çıkarak yaşananları değerlendirdi. Oktay, "Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023'te göreceğiz, hakeme gideceğiz. Milletimiz size hakkettiğinizi verecek. Sizleri Genel Kurul'da halkın idaresinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesmeyeceksiniz" diye konuştu.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,


TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6)

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (6) - Son Dakika


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