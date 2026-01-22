TBMM'de İllerin Sorunları Tartışıldı - Son Dakika
TBMM'de İllerin Sorunları Tartışıldı

22.01.2026 15:35
TBMM Genel Kurulu'nda Antalya ve Diyarbakır'ın sorunları ele alındı, yatırımlar gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Antalya'nın sorunlarını anlatarak, bunların sadece belediyenin değil hükümetin de gündeminde yer alması gerektiğini söyledi. Kılıç, "Antalya bugün içme su ihtiyacının önemli bir kısmını sondaj kuyularından karşılıyor. Bu durum hem yeraltı rezervlerini tüketiyor hem de belediyeye ağır enerji maliyeti bindiriyor. 'Sondaj ile idare' anlayışı sürdürülebilir değildir." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'a yeterli yatırım yapılmadığını, ilde eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar her alanda sorunlar olduğunu, gençlerin işsizlikle boğuştuğunu savundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise Elazığ'a yapılan yatırımları anlattı.

Açıkkapı, CHP'nin yatırımlarla ilgili gerçekleri anlatmak yerine algıya başvurduğunu belirtti.

Kaynak: AA

