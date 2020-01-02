TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (2) - Son Dakika
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TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (2)

6 saat önce

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Libya sadece Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir.

TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (2), System.String[]

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Libya sadece Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" dedi.


TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Libya'ya verilecek desteğin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olduğunu belirterek, "Libya bin 780 kilometre sahiliyle Orta Akdeniz'e hakim, Doğu Akdeniz için kritik bir öneme sahiptir. Doğal zenginlikleriyle birçok emperyal ülkenin ilgisini çekmektedir" dedi.


Yılmaz, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Yunanistan'a ve destekleyenlere çok önemli bir cevap olduğunu kaydederek, "Libya sadece Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" diye konuştu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise, "Türk askerini Libya'da savaşmak üzere gönderecek bir savaş tezkeresidir. Bu tezkerenin, Libya'ya askerlerimizi göndermenin ulusal güvenlik gereği olduğunu düşünenler olabilir. Bir yanılgıya düşülmemesi için belirtmek isterim. Bu tezkerede askerlerimizin bir yıl süreyle Libya'ya harekat ve müdahalede bulunmak üzere gönderilmesi için sıralanan gerekçelerde asla milli güvenlikten söz edilmiyor, 'milli çıkar' ifadesi kullanılıyor. Bu tezkere metninin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde tehdit veya risk altındaki milli çıkarlarımız tarif edilmiyor. Libya'ya askeri kuvvet gönderiyorsunuz, askerlerinizi iç savaşın hüküm sürdüğü yabancı bir ülkenin topraklarında can güvenliği tehdidinin tam ortasına atıyorsunuz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Milli Savunma Komisyonu, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:47 Kaynak: İHA
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