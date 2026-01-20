TBMM'de Sınırdaki Bayrak Saldırısına Tepki - Son Dakika
TBMM'de Sınırdaki Bayrak Saldırısına Tepki

20.01.2026 20:29
TBMM Genel Kurulu'nda, Nusaybin'deki bayrak saldırısına siyasi partilerden sert tepki verildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda siyasi parti grup başkanvekilleri, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin siyasi gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından, 'Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılması' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerine görüşmeler başladı. Görüşmeler sürerken grup başkanvekilleri, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

'TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİNE KASTETMEK İSTEYENLERİN PROVAKASYONUDUR'

Meclis Başkanvekili Adan, saldırıya ilişkin, "Mardin Nusaybin sınırında bu milletin birliğine, merhametine, şefkatine ihanet eden terör örgütü Türk Bayrağı'nı indirme girişiminde bulunmuştur. Bu indirme iradesi Türk milletinin birliğine, beraberliğine kastetmek isteyenlerin bir provokasyonudur. Dünyanın neresine giderse gitsin bunlar cezalandırılır, cezalandırılacaktır. Biz de Divan olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAK ETTİKLERİ CEZALARA MARUZ KALACAKLARINDAN EMİNİZ'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise, "Türkiye'de Türkiye'nin kutsal ortak değerlerini, bayrağını, vatanını, toprağını, devletini zedeleyecek ve bu sembollere yönelik herhangi bir fiilin kabul edilmesi mümkün değildir. Burada da faillerin adli olarak tespit edilip yargılanacaklarından ve hak ettikleri cezalara maruz kalacaklarından eminiz. Bunun da kabul edilebilir olması mümkün değildir" diye konuştu.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Saldırıyı hainlik olarak niteleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Böylesi alçakça bir saldırıya tevessül edenler, aklından geçirenler, niyetlenenler bilsin ki en sert şekliyle karşılık bulacaklardır. Türk bayrağı hepimizin bayrağıdır; bu aziz vatanın, bu milletin birliğini, bütünlüğünü temsil eden en yüce, en kıymetli bayraktır. Kim ki bayrağımıza yönelik bir ihanet içerisinde olursa en sert şekliyle, en güçlü şekliyle aziz Türk milletinden, onun temsilcilerinden karşılık bulacaktır. Sakın ola, kimse bir daha aklından böyle bir şey geçirmesin. Şiddetle kınıyorum ve devletin ilgili ve yetkili mercilerinden bununla ilgili gereğinin yapılmasını ve parlamentoya bilgi verilmesini talep ediyorum" dedi.

'TÜRK BAYRAĞIMIZIN İNDİRİLMESİNİ KINIYORUZ'

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Biz bayrağa bakınca sadece kırmızı beyaz görmeyiz; Yemende susuz kalanları, Sarıkamış'ta donanları, Çanakkale'de bir hilal uğruna batan o gencecik güneşleri görürüz. O kırmızının tonu herhangi bir boya küpünden değil, toprağa, 'Vatan sağ olsun' diyerek düşen yiğitlerin şah damarından gelir. Bizim davamızın özü de sözü de budur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ülkücü hareketin durduğu yer tam da o sancağı gölgesidir diyoruz. Türk bayrağımızın indirilmesini tekrar kınıyoruz. Gerekenin yapılacağını da biz sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'GERÇEK TEHLİKEYİ GÖRELİM'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bayrak saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamaya atıfta bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, şöyle devam etti:

"1840 yılından beri aynı bayrakla yan yana, bir arada yaşamış bir toplumuz. Dolayısıyla, buradan böyle hamaset üretmek, siyaset üretmek, sosyal medya hattına sıkışmak yerine, aslında evet, telin edelim, kınayalım ama kalkıp da burada siyaseti bu alana sıkıştırmak yerine gerçek tehlikeyi görelim."

'YETKİLİLERİN GÖREVLERİNİ YAPMALARINI BEKLİYORUZ'

Bayrağın milli egemenliği, barışı ve kardeşliği temsil ettiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bayrağımızın her nasıl olursa olsun böylesine kirli ellerle indirilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz ve en sert şekilde kınarız. Böyle bir olayın nasıl yapılabildiğine dönük olarak da mutlaka araştırma yapılması gerekir, çünkü bayrağımız her bir ferdimizin sahip çıkacağı ve her bir ferdimizin, her bir vatandaşımızın sonuna kadar savunacağı ve Cumhuriyetimizin birlik ve beraberliğini temsil eden en değerli varlığımızdır. Bu konuda ilgililerin ve yetkililerin görevlerini yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAK BİZİ BİRLEŞTİREN YEGANE BİR UNSURDUR'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, soruşturma başlatıldığını aktararak, "Bugün Genel Kurul'da da her bir arkadaşımızın, her bir grubun aynı fikirde olmasının da çok ama çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bayrak bizi birleştiren yegane bir unsurdur. Bugün burada bunu da bu konuşmalarla bir kez daha görmüş olduk. Bu konuya dair yapılan açıklamalar da zaten soruşturma başlatıldı. Bu konuya dair soruşturma başlatıldı ve nerede, nasıl yapıldığına dair bu bilgiler, detaylar ortaya çıktığı zaman muhakkak ki Genel Kurul'da da paylaşılacaktır. Bu konuya dair yan yana duruşumuzun da Türkiye için ve Meclisimiz için ayrıca anlamlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Genel Kurul görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Terör, Son Dakika

