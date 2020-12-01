TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Komisyonun sosyal medya komisyonu olmadığını belirterek, "Kurtlar Vadisi'nden esinlenerek burası 'insanları dinleyecek, takip edecek, engelleyecek' gibi bir durum yoktur." dedi.

Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, milletvekillerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kovid-19 geçirdiğini söyleyen Yayman, "Bunu yaşamayan bilmez. Orta şiddette geçirmeme rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşadım." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinden bu konuda dikkatli olmalarını ve toplantı sırasında tedbirlere uyulmasını isteyen Yayman, salgın nedeniyle toplantı süresinin kısa tutulmasının doğru olacağını dile getirdi.

Hüseyin Yayman, geçen hafta gerçekleştirdikleri toplantıda, meselelere bakış açılarında çok büyük farklılık olmadığını gördüklerini ifade etti.

Milletvekillerinin birbirlerinin fikirlerine saygı duyacağı bir Komisyon olacaklarını ve sorunlara çözüm üreteceklerini belirten Yayman, komisyonun görev ve sorumluluklarını sıraladı.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun görev alanının "sosyal medya komisyonu" şeklinde daraltılmasını doğru bulmadığını ifade eden Yayman, dijital mecraların ekonomiden ticarete, sosyal hayata ve bilime kadar büyük bir değişim ve dönüşüm yarattığı bu süreçte, TBMM'nin inisiyatif alarak Komisyonu kurmasının önemine işaret etti.

Yayman, "Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya komisyonu değildir. Kurtlar Vadisi'nden esinlenerek burası 'insanları dinleyecek, takip edecek, engelleyecek' gibi bir durum yoktur." diye konuştu.

"Endişe verici bir durumdu"

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, kamuoyunda "Sosyal Medya" düzenlemesi olarak anılan yasanın, bu komisyonda görüşüldükten sonra kanunlaştırılması gerekirken Adalet Komisyonunda görüşüldüğünü, bunun doğru olmadığını söyledi.

Koç, dünyanın, dijital mecralarla küçük bir köy haline geldiğini belirterek, komisyonun düşünce özgürlüğünü bu kapsamda ele almasını istedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, yasa tekliflerinin Meclis Başkanlığına sunulmasından kısa bir süre sonra komisyonlarda ele alındığını, bu durumun yasa yapma sürecinde sorunlara neden olduğunu ifade ederek, Komisyonun, üyelerine, yasa tekliflerini incelemeleri için yeterli süre tanımasını istedi.

Dijital mecraların öneminin, Kovid-19 salgını nedeniyle daha iyi anlaşıldığını dile getiren Altıntaş, "Örneğin 5G gelecek ama birtakım spekülasyonlar var. Komisyon olarak bizim halka güven vermemiz lazım, söylediklerimizin araştırılmış ve incelenmiş bilgiler olması lazım." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, komisyonun, dijital mecralar alanında içtihat ve standart belirleyeceği için milletvekillerine önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınının bir taraftan çevrimiçi ortamda birçok şeyi yapma imkanı sunduğunu, öte yandan sosyal medya üzerinden gerçek dışı bilgiler yayılarak insanların panik yaşamasına neden olunduğunu vurgulayan Kan, dünyada çok az örneği olan Komisyonun, yapacağı çalışmalarla literatüre önemli katkıda bulunacağına ilişkin inancını dile getirdi.

Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 5G konusunda Türkiye'deki çalışmalara değinerek, internete hızlı erişim noktasında Türkiye'nin yol kat ettiğini vurguladı.

Küresel dijital platformların giderek tekelleştiğini ve bunun rekabet açısından sıkıntı oluşturduğunu belirten Yıldız, "Geçtiğimiz Amerikan seçimlerinde bazı mesajların sansürlendiğini gördük sosyal ağ sağlayıcıları tarafından. Bu kitlesel anlamda insanların iletişim kurması açısından endişe verici bir durumdu. Bunun yanında siber zorbalığa yönelik ciddi anlamda sıkıntı yaşayan gençler var. Bu noktada biz nasıl bir çözüm önerisi sunacağız? Çok geniş bir çalışma alanımız var." diye konuştu.

"İnternet ucuzlatılmalı"

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Komisyonun dijital mecralara yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğini ifade ederek, "Yapacağımız çalışmalarda milli ve manevi değerlerimizin zedelenmemesi için birtakım önlemler almak gerekiyor." dedi.

Son ABD seçimlerinde bir sosyal medya platformunun, siyasi olarak desteklemediği adayın paylaşımlarına engel koymasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Sedef, söz konusu platformların, farklı ülkelere farklı yaklaşımda bulunup bulunmadığının Komisyon tarafından araştırılması gerektiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Yayman, MHP'li Sedef'in sözleri üzerine şunları kaydetti:

"Amerikan seçimlerini çok önemsiyorum. Sosyal iletişim tarihinde de bu seçimler çok önemli olacak. Önümüzdeki dönemde bunun etkisini daha çok göreceğiz. Bireysel tecrübemizle bile bunu görüyoruz. Her milletvekilimiz sosyal medyayı ne kadar kullanıyor, kullanmıyor, o doğrudan bir performans gibi görünmeye başladı. Bu doğru mu? Değil. Böyle bir reel durum da var. Yarın bir gün Rusya, Almanya ya da yaklaşmakta olan Fransa'daki seçimlerde nasıl bir gidişat olacak? Onu biraz yaşayıp göreceğiz."

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, birçok ülkenin, benzer komisyonları 5-6 sene önce kurduğunu, Türkiye'nin bu konuda geç kaldığını savundu.

Erbay, "Yapacağımız çalışmalar önemli olacak. Doğru tespitler yapmamız lazım. Yasakçı, birtakım sınırlamalar getiren anlayış olmamasını, çağa uygun düzenlemeler olacak şekilde bir yol haritası çizileceğini ümit ediyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim verildiğini hatırlatan Erbay, "Muğla'da bile birçok noktada internete erişimde sıkıntılar var." dedi.

Burak Erbay, internet erişimine ödenen ücretin çok yüksek olduğunu, bunun düşürülmesi için birtakım çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Dijital mecralara yönelik yasakçı ülke görüntüsünün, turizme de olumsuz etki ettiğini belirten Erbay, çağa uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini, komisyonun bu konuda sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Komisyon Başkanı Yayman, sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin, "Bant daraltma bir yasaklamak değil, 'temsilcinizi atayın...' Atamıyorsanız nedir mesele? Bu meselelere kategorik yaklaşmak yerine evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yaklaşmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi saiklerle yapıldığına dair kaygılar var"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, komisyonda yapılan konuşmalarda, ABD seçimleri sırasında sorunlar yaşandığı ancak sanki Türkiye'de hiç sorun yokmuş gibi bir algı oluşturulduğunu savundu.

Türkiye'nin, internet hız testleri sonucunda 175 ülke arasında 101. sırada olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Bu konuda oldukça geride olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, bant genişliğinin daraltılması veya düşürülmesi konusunda TÜRKSAT AŞ yetkililerine sorular yönelttiğini aktararak, "Bunun siyasi saiklerle yapıldığına dair ciddi kaygılar var." ifadesini kullandı.

Meclis'te internet hızının çok düşük olduğunu dile getiren Yavuzyılmaz, "Bu konuyla ilgili gün aşırı Meclis personelini arıyorum, talepte bulunuyorum. Türkiye'nin kalbi olan ve işlerin hızlı yürütülmesi gereken bir yerde bile internet sorunu yaşanıyor." dedi.

Dijital mecralarda suç kabul edilen birçok olaya siyasilerin imza attığını öne süren Yavuzyılmaz, "Hiçbir siyasi partiyi birbirinden ayırarak söylemiyorum. Bir nevi nefret dili, siyasetin bir enstrümanı olarak kullanılıyor. Vatandaşlar için 'suç' deniliyor ama siyasiler bundan muafmış gibi davranıyor." diye konuştu.

Bir televizyon programındaki yarışmacının, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini anlatan Yavuzyılmaz, kamuoyunun ilgi gösterdiği bu tür konuların da Komisyonda ele alınmasını istedi.

"Türkiye açık pazar pozisyonundan kurtulmalı"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, internet üzerinden yayın yapan bütün mecralar gibi televizyonun da Komisyonun alanına girdiğine işaret etti.

Sosyal mecralar konusunda Türkiye'nin hukukunu savunduğunu vurgulayan Canbey, "Eğer Facebook, Instagram, Twitter ya da diğer sosyal mecralar, ülkemizde bir faaliyette bulunacaklarsa, bir imkan elde edeceklerse bunun bir hukuka tabi olması kadar doğal bir şey olamaz. Bu hukuku koymanın ve oluşturmaya çalışmanın 'yasakçılık' olarak ifade edilmesi aslında biraz haksızlık. Bugün Türkiye'de faaliyet gösterenler, bir temsilcilik açma noktasında bile direndiklerini, ülkemizi muhatap almadıklarını gösteriyor." dedi.

AK Parti'li Zeynep Yıldız, yeniden söz alarak Türkiye'de 55 milyon sosyal mecra kullanıcısı bulunduğunu belirterek, "83 milyonluk bir ülkeyiz, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Kanunda temsilci bulundurma zarureti, vergilendirilmesi, vatandaşın hukukunun korunması için sosyal ağ sağlayıcıları noktasında Türkiye, bir çeşit açık pazar pozisyonundan kurtulmalı. Bizim vatandaşımıza karşı böyle bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.