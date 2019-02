TBMM Genel Kurulu

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan Çankaya belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan Çankaya belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



İYİ Parti, Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamadığı için narenciye üreticiliğindeki sorunların belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.



İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, önergenin gerekçesini açıklarken, son günlerdeki gıda, yaş sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışının toplumda infiale yol açtığını, baştan savma icraatlarla infialin geçiştirilmeye çalışıldığını savundu.



Bunun çözümünün bir zaman ve planlama gerektirdiğini ifade eden Çelik, geçen yıl üretilen 40 milyon ton yaş sebze ve meyvenin 15 milyon tonunun çöpe gittiğini, milli servetin heba edilmesinin içler acısı olduğunu kaydetti.



Çelik, çiftçilerin, üreticilerin lehine politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan, narenciye esnafının ürünlerini 10 yıl önceki fiyattan sattığını belirtti.



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, son yıllarda hükümetin tarım politikalarındaki istikrarsızlığının, verimli toprakların heba olmasına yol açtığını öne sürdü.



Beştaş, Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması için tarımın yapısal sorunlarının çözülmesi, tarımsal üretimin, ticaret politikalarının güçlendirilmesi, üretici refahının artırılması gerektiğini belirtti.



CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, narenciye üretiminin her aşamasındaki sorunları etraflıca araştırıp, çözüm üretmeleri gerektiğini vurguladı.



Çiftçinin üretim maliyetleri ile piyasa arasında sıkıştığını savunan Gökçel, "Narenciye üreticisi maliyetli şekilde üretim yapıyor. Üretim alanı küçüldükçe üretim maliyetleri daha da artıyor. Narenciye üreticisi olarak, köyde yaşayan çiftçi olarak konuşuyorum, bu öneriye destek olun." dedi.



AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, narenciyenin, 5 milyon kişinin geçimini sağlayan önemli bir sektör olduğuna işaret etti. Taşkın, tarım destekleri hakkında bilgi verdi.



Yapılan oylama sonrasında İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.



"Birbirimizi itham etmeden güçbirliği yapmaktan yanayım"



Genel Kurulda daha sonra HDP'nin, Türkiye'de kadınların siyasette eşit temsilinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik grup önerisi ele alındı.



HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadınları eve, ev işlerine hapsetmeye çalışan her şeyin, kendileri için siyasetin konusu olduğunu belirterek, Meclis kürsüsünde de sokakta da ısrarla "varız" dediklerini aktardı.



Kerestecioğlu, yerel seçimlerde kadın aday sayısının düşük olduğuna işaret ederek, "Bu şehrin merkezindeki ayrımcılığa karşı çıkmak için, belediye meclis üyelerindeki kadınların varlığının önemine dikkat çekmek için, erkek siyaset değil gerçek siyaset demek için, başkanlık odaklı siyaset değil, belediye meclisleri, mahalle meclisleri odaklı siyaset için, rant ve beton odaklı değil yaya ve insan odaklı, yeşil alan odaklı siyaset için, kadınlara her alanda söz ve talep hakkı için, tüm canlıların şehirde yaşam hakkı için, başta Gültan Kışanak olmak üzere, hukuksuzca rehin alınmış tüm kadın belediye eşbaşkan adaylarının sesine ses katmak için, tekçilik değil özgürlükler için Ankara Çankaya Belediye Başkanlığına adayım." diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kerestecioğlu'na başarılar diledi.



Zengin, uzun yıllar İstanbul Kadın Kolları başkanlığı yaptığını anımsatarak, kadın olarak siyasette var olmanın zorluğunu gördüğünü, masalarda çok kavga ettiğini, mücadele verdiğini anlattı.



Zengin, "Birbirimizi itham etmeden güçbirliği yapmaktan yanayım. Zaten çok zor bir iş yapıyoruz." dedi.



Özlem Zengin, Ankara'da katıldığı eylemde gözaltına alınırken taciz edildiği öne sürülen Merve Demirel'in suç duyurusunu anlamlı bulduğunu, parti olarak konunun takipçisi olduklarını ifade etti.



Zengin, mağdurun yanında olduklarını ancak suçu ispatlanmadan kişinin, tacizci olarak tutuklanmasını da doğru bulmadıklarını kaydetti.



AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, kadınlarla ilgili sorunları partiler üstü bir konu olarak görmeleri gerektiğini vurguladı. İskenderoğlu, son 17 yılda kadınların siyaset sahnesinde daha etkin rol oynamasının, kadın belediye başkanları, milletvekilleri sayısının artmasının, demokrasi adına son derece mutluluk ve umut verici olduğunu kaydetti.



İskenderoğlu, kadınların siyasetteki temsil oranları ile bürokrasi, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş dünyasındaki sayılarının birlikte artış göstermesinin, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağladığını bildirdi.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım

Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Kızdan Suç Duyurusu