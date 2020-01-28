TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, uyuşturucuya karşı topyekün bir seferberlik başlatılmasını istedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için madde bağımlılığı ölümleriyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, madde bağımlılığına karşı çözüm bulunamadığını ifade ederek, uyuşturucu kullanımının diğer suçlara karışılmasına da yol açtığını söyledi.

Çokal, uyuşturucu ile mücadelenin büyük ciddiyetle, titizlikle, ilgili tüm kurumların katılımıyla bir seferberlik halinde yapılması gerektiğini dile getirerek, gelecekleri tehdit eden uyuşturucu terörüne karşı topyekün bir seferberlik başlatılmasını istedi.

Uyuşturucu kullanımının 10 yaşın altına kadar düştüğüne dikkati çeken Çokal, okul kantinlerinde satılan sağlıksız yiyeceklere karşı mücadele başlatıldığını ancak okul kapısında bekleyen, gelecekleri tehdit eden tehlikenin görülmediğini belirtti. Çokal, 10-15 yıl öncesine kadar uyuşturucunun transit güzergahı olan Türkiye'nin, artık hedef pazar haline gelmeye başladığını belirtti. Tuba Vural Çokal, "Uyuşturucunun hedefi bizim çocuklarımız, biziz, hepimiziz. Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu terörü siyaset üstüdür. " dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İstanbul hariç, özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde uyuşturucu kullanımının arttığını, bu bölgelerde İçişleri Bakanlığının bir mücadeleye girmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye'de giderek yaygınlaşan, kullanma yaşı aşağı düşen uyuşturucu bağımlılığının çok acil, ciddi ele alınması gereken halk sağlığı sorunu durumuna geldiğini kaydetti.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, 26. Dönemde uyuşturucu madde bağımlılığına yönelik bir araştırma komisyonu kurulduğunu, 2018-2023 uyuşturucuyla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planının yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzgün, yapılan kararlı çalışmalarla bu alandaki ölüm oranlarının azaltıldığını, tedavi sayısı ve yatak kapasitesinin artırıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.