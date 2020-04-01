TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, sağlıkta, hiçbir kurum ayrımı yapmaksızın, hangi kurumdan, hangi sosyal kesimden demeksizin tüm insanlarımıza, hepsine eşit şartlarda sağlık imkanı sunan az sayıda ülkelerden bir tanesiyiz.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, sağlıkta, hiçbir kurum ayrımı yapmaksızın, hangi kurumdan, hangi sosyal kesimden demeksizin tüm insanlarımıza, hepsine eşit şartlarda sağlık imkanı sunan az sayıda ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ve Azerbaycan Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde aşırı bir yığılma olduğunu, hastaların ilk gitmesi gereken yerlerin birinci basamak sağlık kurumları olduğunu söyledi.

Vatandaşların, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına gittiğinde oradaki insanların işlerini yapmalarına, sağlık personelinin işlerini, görevlerini yerine getirmelerine engel olduğunu vurgulayan Kabukcuoğlu, "Zincirin sağlam tutulması ve buna uyulması, devletin başka türlü davranışa izin vermemesi gerekir." dedi.

Kabukcuoğlu, sağlıktaki performans sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, ayrıca sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılarak sağlık personeli üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasını istedi.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bütün ülkelerin koronavirüsle mücadele için sosyal paketler açıkladığını ve vatandaşlarına güvence verdiğini dile getirerek "AKP, bir kez daha yine ve yeniden halkın cebine gözünü dikiyor ve bu süreci yine halktan alacağı parayla bir şekilde atlatmaya çalışıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin eleştirilerini dile getiren Koçyiğit, "Silahlanmaya harcadığınız parayı, İHA'ya, SİHA'ya, F-35'lerin yakıtına harcadığınız parayı korona salgını için kullanabilirsiniz ve bu arada belki Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için de aklınıza bir fikir gelebilir. Bu zorlu günlerde iç barışı sağlamak samimiyetten ve samimi olarak atılacak adımlardan geçer. Her gün hamasi söylemlerde bulunup her gün bu toplumun muhaliflerini baskıyla sindirirseniz, sonra kalkıp onların kurumlarını bertaraf etmeye kalkarsanız, sonra da kalkıp buradan samimiyet üzerine söz kuramazsınız." ifadelerini kullandı.

İnfaz düzenlemesini de eleştiren Koçyiğit, yasadan yararlanamayacak olanların cezaevlerinde koronavirüsle baş başa kalacaklarını öne sürdü.

"Milli Dayanışma Kampanyası güzel bir örnek oldu"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Koçyiğit'in sözleri üzerine yaptığı konuşmada, Milli Dayanışma Kampanyası'nın asla devletin zaafı olmadığını, aksine devlet, millet kaynaşmasının güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Turan, "Bugün Türkiye, sırf Türkiye'ye değil, dünyanın ihtiyacı olan birçok ülkesine yardım eden, Türk bayrağını gururla oralara gönderen büyük adımlar atmakta. Hala biz, özellikle yoğun bakım ünitesi sayısında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesiyiz. Hala biz, sağlıkta, hiçbir kurum ayrımı yapmaksızın, hangi kurumdan, hangi sosyal kesimden demeksizin tüm insanlarımıza, hepsine eşit şartlarda sağlık imkanı sunan az sayıda ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.

Türkiye'de "maske yok" iddiasını çok garipsediğini söyleyen Turan, "Bu bilgilerin güncellenmesi lazım. 24 milyon cerrahi maske, 3 milyon N95 tipi maske, 1 milyon koruyucu maske teslim edildi. İtham ederek ilzam ederek bu tarz paylaşımları doğru bulmuyorum." dedi.

İnfaz paketine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Turan, "İnfaz paketinde terör mahkumlarından başka hiçbir eleştiri yapılmamasını da açıkçası çok garipsediğimi ama beklediğimiz tavır olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hele ki 'İHA yapmayın, SİHA yapmayın' tarzı, bir anlamda niyetlerini ifşa eden yaklaşımlarını da tüm kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise kesinlikle dayanışmayı ayıplayan, kötü bulan bir parti hiçbir zaman olmadıklarını söyleyerek "Konu dayanışmanın kötü olması değil, dayanışmanın yapılmasının uygun olmaması değil, başka bir şey konu, bunu tartışmaya çalışıyoruz. Konu şu: Siz iktidarsınız ya, iktidar kamu kaynaklarını kullanma hakkına ve yetkisine sahipsiniz ya, 'Siz iktidar olarak kamu kaynaklarını kullanıp yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayın.' diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oluç'un sözleri yerine yeniden söz alan Turan, "Türkiye'de iktidar görevini yerine getirmiyor ifadesini çok ayıplıyorum, çok garipsiyorum. Dünyada sürecin başından beri en iyi tedbirleri alan, sorunu en çok geciktiren ülkenin başında gelmesine rağmen bu ifadelerin inanın insaf dışı olduğu kanaatindeyim. O kadar yapılan çalışma var, tedbir var, kanunları biz beraber geçirdik, destek olduk. Her bakanlık kendi alanında çok önemli işler yaptı, adımlar attı. Biz, kanun talepleri olduğu zaman tüm partilerle bir araya gelip bunu beraberce göğüsledik." dedi.

Belediyelerin yardım toplama kampanyası

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, teklif üzerinde yaptığı konuşmada, belediyelerin yardım toplama kampanyası üzerinden yürütülen tartışmalara değinerek şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz kanunların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde şartsız bağışları kabul ediyorlar. Bunları da evlerinde kalan insanlara hizmet olarak nakdi ve ayni olarak iletiyorlar. Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Devlet olarak ben yardım ediyorum ama yetmiyorum. Kasam boş. Herkes para toplasın getirsin.' Belediye başkanları bunu söylemiyor, zaten yardımlarını yapıyor. Sen belediyeye 'Şartsız bağış yapamazsın.' diyorsun.

Sayın Cumhurbaşkanı tek adam diyoruz ya size. Benim anladığım şu: Siz kendiniz yönetemiyorsanız yerel yönetimleri de yerinden yönetimi de reddediyorsunuz. Tahammül etmiyorsunuz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve benzer belediyelerde bu uygulamalar var, CHP'li belediyelere vatandaş para yatırmak isteyince yasak. Bunun adına da 'devlet içinde devlet olmaz...' Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye devlet içinde devleti AK Parti döneminde gördü. Devletin kozmik odalarından, yargısından, ordusundan, emniyetinden, sağlığından, eğitimine kadar devletin içine devleti sokan tek örnek var; o da sizin döneminize nasip oldu. Korkmayın. Bundan sonra siz bile isteseniz devletin içine hiçbir terör örgütünün sızmasına izin vermeyeceğiz."

Görüşmesi tamamlanan Türkiye ve Azerbaycan Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki oylaması yarına bırakıldı.

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:12 Kaynak: AA

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