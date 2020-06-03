TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde süreç yürütülüyor.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde süreç yürütülüyor. Bu noktada hem bilimsel hem de istatiksel veriler ışığında yürütülmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, pandemi nedeniyle bu sene eğitim öğretime ara verilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının özel okullara ayrıcalık tanıyan bir karara imza attığını söyledi.

Türkkan, "Sayın Bakan, eğitime ilişkin aldığı bu kararla özel okulların çıkarlarını önde tutmuş oldu. Salgınla devlet okullarını kapatan Bakanlık, özel okullara telafi eğitimi izni vermesi fırsat eşitsizliği veya ayrımcılık değil de nedir? Bu yolla velilerin özel okulların yönetimlerinden ücretlerin talep edilmesinin önüne geçilmesi mi hesap edilmektedir? Hal böyle ise özel okulların maddi çıkarlarını korumak için çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarını riske atmış oluruz. Buna değer mi? Alınan bu kararı İYİ Parti olarak oldukça sakıncalı gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Kararın tekrar gözden geçirilerek vazgeçilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden eşine gönderdiği mektubun, cezaevi disiplin kurulunca sansürlendiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Bu, özel bir mektup. Disiplin kurulu kararı ile 4 sayfanın tümü eşine beyaz sayfa şeklinde postadan gelmiş. Bu Demirtaş'ın olduğu için öğrendik, binlerce tutuklunun mektuplarının sansürlendiğini, ailelerine verilmediğini, iletişim hakkının yok sayıldığını biliyoruz. Yüz yüze görüş yasaklandı. Rehin alma politikasına şimdi de sansür eklendi. Bu kin, intikam ve nefretin sebebini tekrar soruyoruz. Bu mektubun orijinalinin derhal ailesine verilmesini, eşiyle yazışmalarını inceleyen ve sansürleyen böyle bir yaklaşımı şiddetle reddettiğimizi ve kınadığımızı da ifade etmek istiyorum."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni normal hayata başlandığını anımsatarak maske, sosyal mesafe, dezenfektan konusunda vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını istedi.

TBMM'nin milletin derdiyle hemhal olması gerektiğini söyleyen Altay, polise, hemşirelere, din adamlarına ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verme sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman yerine getireceğini merak ettiklerini, takipçisi olacaklarını söyledi.

Son günlerdeki ısı değişimlerinin çiftçileri perişan ettiğini dile getiren Altay, CHP'den bazı milletvekillerinin 18 ile gönderileceğini, zararların yerinde tespit edileceğini vurguladı. Altay, çiftçilerin zararlarına ilişkin hükümetin de gereken tedbirleri almasını istedi.

Bekçi ve polislerle ilgili dünkü konuşmasının ardından "polis ve bekçileri teröristlere benzettiği" yönünde AK Parti'nin bir grup başkanvekilinin tweet attığını aktaran Altay, şunları söyledi:

"Buna üzüldüm. Emniyet Genel Müdürlüğünden 33 bin polis memuru terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu için siz tasfiye ettiniz. Emniyet Genel Müdürlüğüne 33 bin teröristi ben yerleştirmedim. Güvenlik teşkilatımızın şanını şerefini korumak hepimizin görevidir. Lakin hiçbir polis ve bekçi kardeşimizin hukukun dışına çıkma hakkı yoktur. Vatandaşımıza polis her hal ve şartta şefkatli elini, güler yüzünü göstermek zorundadır."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da salgınla mücadelenin devlet-millet dayanışmasıyla başarılı bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını söyledi. Vatandaşları sadece ülke sınırları içerisinde değil yurt dışında da takip ederek onları sağlıklarına kavuşturmaya gayret ettiklerini belirten Özkan, "Yaptığımız çalışmanın, hem siyasi iradenin hem millet-devlet dayanışması hem de bu noktada stratejik ve bilimsel hakkın öne çıkması sayesinde yapıyoruz. Bilim Kurulunun tavsiye kararları çerçevesinde süreç yürütülüyor. Bu noktada hem bilimsel hem de istatiksel veriler ışığında yürütülmektedir." diye konuştu.

Ayasofya'da, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Fetih Suresi okunmasının milletin farklılıklara saygısının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Evet, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştur. Bu millet kendi coğrafyasında, al bayrağın dalgalandığı her yerde kendi iradesini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda hoşgörüyü de elden bırakmamaktadır. Son bir yıllık sürede Gaziantep'te yine bir müze olan Hanuka Sinagogu'nda Hanuka Töreni 40 yıl sonra bu sene kutlanmıştır. Yine azınlık gruplarının katıldığı Akdamar Kilisesi tanıtım etkinliği bu coğrafyada hoşgörünün bir göstergesi olarak hayata geçmiştir." ifadesini kullandı.

Cahit Özkan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:27 Kaynak: AA

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