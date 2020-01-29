TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

7 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy "Kayseri ili ve ilçelerinin sorunları", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki mülkiyet sorunları" ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş "İşçi sınıfı açısından deprem gerçeği ve Kanal İstanbul Projesi" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

MHP'li Ersoy, Kayseri'nin tarım ve hayvancılığa ilişkin sorunlarını sıraladı ve çözümü için adım atılmasını istedi. Şehrin bazı ilçelerinde sağlık hizmetlerine yönelik problemler de yaşandığını belirten Ersoy, uzman doktor eksikliğinin vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde aksaklık oluşturduğunu söyledi.

İYİ Parti'li Nuhoğlu, Sultanbeyli'de tapu sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sırasında hak sahiplerinden gerçek fiyatlardan yüksek bedeller istendiğini öne sürerek, gerçek bedellerin talep edilmesi gerektiğini ifade etti. Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm yapılmasını isteyen Nuhoğlu, tapu sorunları çözülerken deprem gerçeğine uygun yapılaşmanın da sağlanması gerektiğini belirtti.

TİP'li Baş, dün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda depremin sadece konuşulduğunu, deprem mağdurlarının acılarının azaltılmasına yönelik bir adım atılmadığını savundu.

Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde, " AK Parti'nin, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği Ahlat'ta saray yapılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin" görüşüleceğini söyleyen Baş, Genel Kurul'da depreme yönelik önlemlerin görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Sultanbeyli, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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