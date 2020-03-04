TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gündem dışı konuşmasında İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Hatay ile ilgili amacını aşan sözler söylediğini ifade eden Yayman, "Hatay dedelerimizin kanlarıyla, canlarıyla alındı. 1939'da bedeli ödenerek ana vatana katıldı, ancak bedeli ödenerek alınabilir. O da ancak bütün Hatay halkını katletmekle mümkündür. Hatay halkı buna izin vermez." diye konuştu.

-"Büyük şehir hastalığı"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, koronavirüsün 6 kıtada, 64 ülkede görüldüğünü, yaklaşık 100 bin kişiye bulaştığını, 3 bin 500 can aldığını söyledi.

Koronavirüsün bebek, çocuk ve yaşlılar, kalp, akciğer rahatsızlığı olan hastalar, kemoterapi görenler ile hamilelerde etkili olduğunu belirten Arkaz, virüsün daha çok solunum yoluyla bulaştığını anlattı. Bunu, büyük şehir hastalığı olarak nitelendiren Arkaz, ateş, başağrısı ve kuru öksürüğün semptomlar arasında yer aldığını, bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Arkaz, hastalıktan korunmada el temizliğinin önemine işaret ederek, "Virüs, savaşta atılan mermiden daha tehlikelidir. Savaşı insanlar başlatır, insanlar bitirir. Ama virüsleri bitirme gücümüz yoktur." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da gündem dışı konuşmasında işitme engellilerin sorunlarını dile getirdi.