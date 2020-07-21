TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kurtuluş mücadelesini yöneten ve Cumhuriyet'i ilan eden TBMM'nin başkanvekili görevinde bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Akar, TBMM Başkanvekili görevine seçildikten sonra ilk kez Genel Kurula başkanlık etti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 24 Nisan 1920'de Meclisin açılışı sonrasında kürsüden yaptığı ilk konuşmada Mondros Mütarekesi'nden Erzurum Kongresi'ne, Erzurum Kongresi'nden İstanbul'un işgaline ve Meclisin açılışına kadar tüm aşamalarıyla kurtuluş mücadelesini ve belgelerini millete açıkladığını belirten Akar, "Yani ilk açıldığı andan itibaren yüce Meclisimizin görevi, Büyük Önder Atatürk'ün göstermiş olduğu gibi milletine hesap vermek olmuştur." diye konuştu.

Meclisin, barut kokularının üzerinde hissedildiği savaş günlerinde, Başkanı Atatürk'e acımasızca, en sert şekilde hesap soran bir Meclis olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Bu Meclis dünyada örneği olmayan büyük bir Meclistir; Kurtuluş Savaşı sırasında düzenli ordu kurmuş, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir Meclistir. Bu Meclis laik, çağdaş cumhuriyetin, demokrasinin, ulusal egemenliğin en büyük yapıtıdır. Bu Meclis dili, dini, rengi, yaşam biçimi, kökeni demeden tüm yurttaşlarına eşit ve adil bir ülke için kurulmuş bir Meclistir. Bu Meclis çıkardığı yasalarla hakkı, hukuku ve adaleti her bir dakikasında içselleştirmesi için kurulmuş bir Meclistir. Bu Meclis bu güzel vatanı dünya milletler ailesinin onurlu bir üyesi olarak hedefleyen bir Meclistir. Kurtuluş mücadelesini yöneten ve Cumhuriyeti ilan eden TBMM'nin bugün başkanvekili görevinde bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Beni bu göreve layık gören 83 milyonun temsilcileri olan siz değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Başta bu Meclisi kuran ve yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisten başlayarak bu kutsal çatı altında görev yapan ve aramızdan ayrılmış olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara selam ve saygılarımı sunuyorum.

Ayrıca, dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süresince sağlımız için mücadele ederken hayatlarını kaybeden doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ülkemizin bu süreçte aldığı hasarı bir an önce iyileştirerek gerçek normalleşme sürecine girmesini temenni ediyorum. Bu süreçte işlerini kaybeden vatandaşlarımız, kepenklerini kapatan esnafımız, özveriyle çalışan işçilerimiz, memurlarımız bizlerden yani TBMM'den yaralarını saracak, onları yeniden ayağa kaldıracak yasal düzenlemeler bekliyorlar. Bizlerin de önceliğinin milletimizin temel sorunlarına çözüm getirecek düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek olmasını diliyorum."

Akar, görevini yerine getirirken Anayasa'ya, TBMM İçtüzüğü'ne, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar bağlı kalarak milletvekillerine eşit ve özgür bir çalışma ortamı yaratma kararlılığında olacağını da ifade etti.