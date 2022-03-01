TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı'ndan Batı'ya "sarışın göçmen bağnazlığı" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın Batı'nın göçmenler konusundaki ikiyüzlü tavrını ortaya koyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin AA'ya açıklama yaptı.

Ukrayna'daki savaşın Batı'nın göçmenler konusundaki ikiyüzlü tavrını ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Avrupa'nın sarışın göçmen bağnazlığı utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da bombalardan kaçan insanlara kucak açmasının yerinde bir yaklaşım olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İnsan haklarının dini, dili, ırkı, rengi olmaz. Savaşın, insani dramın bir an önce son bulması temennimiz. Ancak insan haklarına olumlu yaklaşım yeryüzünün belirli coğrafyaları ile kısıtlanamaz. Suriyeli mültecileri ölüme terk eden Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha görme imkanı yakaladık. Bu konuda takındıkları tavır 'Bizim göçmenimiz.' ya da 'Bizden değil.' şeklinde oluyor. Bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz." dedi.

"Maskeleri düştü"

Batılı medyanın "Bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil. Bunlar Ukrayna'dan gelenler; Hristiyanlar, beyazlar…" şeklinde yayınlar yapmasının insan hakları alanındaki maskeyi düşürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un 'Bunlar alıştığımız mülteciler değil, Avrupalı insanlar, zeki insanlar.' gibi ifadeleri ayrımcılığın boyutunu ortaya koyuyor. Bu anlayış insan hakları bakımından cehalete denk düşer. Avrupa'nın sarışın göçmen bağnazlığı utanç vericidir ve asla kabul edilemez. Batı'nın bu çarpık yaklaşımla Müslüman coğrafyaya ayrımcılık sergilediği apaçık ortaya çıkıyor. Bugün yaşanan utanç verici bir çifte standarttır. İnsanların Ortadoğulu değil de Avrupalı oldukları için öldürülmemesi gerektiği gibi arızalı bir bakış var. İnsanlar insan oldukları için temel haklarına kavuşur ve bunun gereği yapılır. Suriyeli veya Ortadoğulu diye Akdeniz'de, Ege'de denize atılmaz, kıyafetleri alınıp Yunanistan sınırında donarak ölmeye bırakılmaz."

Çavuşoğlu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. maddesinde sığınma arama hakkının net olduğunu ancak bugün Avrupa'nın bu beyannameden çok uzak kaldığını belirtti.

Cenevre Sözleşmesi'nin de çiğnendiğini dile getiren Çavuşoğlu "Tüm bu mevzuata rağmen maalesef Batılılar, Ukrayna'daki savaşa ırkçılıkla tepki veriyorlar. Mültecilere 'Hıristiyan, sarı saçlı, mavi gözlü' diye ayırarak ayrımcılık yapılıyor. Yapılması gereken Ukrayna'da savaş mağdurlarıyla Suriyeli veya başka coğrafyalardaki mağdurlara aynı standartta bakabilmektir. Böyle yapılmadığı sürece ırkçılık ırkçılığı körükler, Avrupa çatışmadan ve savaşlardan kurtulamaz." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm dünyaya umut olan tavrına işaret eden Çavuşoğlu, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Yunus Emre'nin dilinden 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' diyen köklü medeniyetimizin gereği olarak tüm savaş ve zulüm mağdurlarına insan olmalarının gerektirdiği biçimde yaklaşıyoruz. Batı'nın ise bol bol vaaz ettikleri, parmak sallayarak iftihar ettikleri ciltlerle insan hakları müktesebatının lafta kaldığı açıktır." şeklinde konuştu.

Suriyeli göçmenleri geri iten Yunanistan'ın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne aykırı eylemlerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, AB'nin göç sorununa çözüm bulmak yerine göçü Avrupa dışında tutmak ve orada yönetmek istediğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Bugün AB, izlediği gayrihukuki ve gayriinsani politikalarla sığınma hakkını insanlardan esirgemekte, geri göndermeme kuralını ihlal etmekte, Yunanistan'ın yaşam hakkını ihlal eden politikalarına göz yummaktadır." dedi.