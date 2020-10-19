TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki "Yeşilyol Projesi" hayata geçirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, Hasanbey Lojistik Merkezi ile İzmit Körfezi limanları arasında düzenli tren seferleri başladı. İlk konteyner ihraç yük treni, bugün Çin'e gidecek 23 vagon/konteynerle Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezinden İzmit körfez limanlarına (Dubai Port Limanı) saat 10.00'da uğurlandı.

Uğurlama sonrasında, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da katılımı ile Yeşilköy Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Sanayi Odası arasında yapılan protokol ile Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecek.

Protokolle, ihraç eşya yüklü konteynerler İzmit körfez bölgesinde bulunan limanlar vasıtasıyla, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren+gemi kombinasyonuyla taşınacak. Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecek. Ayrıca yurt içi ve uluslararası taşımalar için konvansiyonel kapalı vagonlarla da yükleme boşaltma hizmeti verilecek. Sanayicilere zamanında ve kesintisiz konteyner temin edilebilmesi için Hasanbey Lojistik Merkezinde konteyner parkı oluşturularak bir nevi kuru liman olarak da hizmet verilecek.

Aynı şekilde ithalat konteynerlerinin limanlardan blok konteyner trenleriyle Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezine getirilerek buradan fabrikalara dağıtımları gerçekleşecek. Böylece, Eskişehir bölgesinde üretilen ihraç yüklerin başta Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere tüm dünyaya demiryolu denizyolu kombinasyonuyla taşınmasına imkan sağlanırken, BTK Demiryolu Hattı üzerinden de Çin ve Türki Cumhuriyetleri arasında demiryolu taşımacılığına başlanacak. Sanayicilerin Hasanbey Lojistik Merkezi üzerinden yapacağı yurtiçi ve uluslararası taşımalara tarife avantajı sağlanacak.

Başlangıçta haftada bir blok tren planlanırken, takip eden aylarda bu haftanın üç günü düzenli blok tren olarak gerçekleşecek. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden yıllık olarak 2.5 milyar dolar ihracat yapılırken, halen karayolu denizyolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demiryolu denizyolu kombinasyonuyla taşınması planlanıyor. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteyner demiryoluyla limanlara taşınabilecek.

Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezinde, 90 bin metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası, 80 bin metrekare operasyon alanı, 35 bin metrekare kapalı depo ve antrepo yapılmaya uygun alan, 4 bin metrelik yükleme boşaltma yolu ile aynı anda 150 vagon, 300 konteynerin yükleme boşaltmasına hizmet verilebiliyor. Bu haliyle yıllık 45 bin adet 40 feet konteyner, 90 bin adet 20 feet konteynerlik taşıma kapasitesine sahip olan Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi, diğer dökme yüklerle birlikte yıllık 1.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip. - ANKARA