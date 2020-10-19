TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki "Yeşilyol Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki "Yeşilyol Projesi" hayata geçirildi

19.10.2020 14:03
TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, Hasanbey Lojistik Merkezi ile İzmit Körfezi limanları arasında düzenli tren seferleri başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, Hasanbey Lojistik Merkezi ile İzmit Körfezi limanları arasında düzenli tren seferleri başladı. İlk konteyner ihraç yük treni, bugün Çin'e gidecek 23 vagon/konteynerle Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezinden İzmit körfez limanlarına (Dubai Port Limanı) saat 10.00'da uğurlandı.

Uğurlama sonrasında, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da katılımı ile Yeşilköy Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Sanayi Odası arasında yapılan protokol ile Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecek.

Protokolle, ihraç eşya yüklü konteynerler İzmit körfez bölgesinde bulunan limanlar vasıtasıyla, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren+gemi kombinasyonuyla taşınacak. Hasanbey Lojistik Merkezi ve İzmit körfez limanları arasında düzenli tren seferleri gerçekleştirilerek, Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, düzenli, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verilecek. Ayrıca yurt içi ve uluslararası taşımalar için konvansiyonel kapalı vagonlarla da yükleme boşaltma hizmeti verilecek. Sanayicilere zamanında ve kesintisiz konteyner temin edilebilmesi için Hasanbey Lojistik Merkezinde konteyner parkı oluşturularak bir nevi kuru liman olarak da hizmet verilecek.

Aynı şekilde ithalat konteynerlerinin limanlardan blok konteyner trenleriyle Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezine getirilerek buradan fabrikalara dağıtımları gerçekleşecek. Böylece, Eskişehir bölgesinde üretilen ihraç yüklerin başta Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere tüm dünyaya demiryolu denizyolu kombinasyonuyla taşınmasına imkan sağlanırken, BTK Demiryolu Hattı üzerinden de Çin ve Türki Cumhuriyetleri arasında demiryolu taşımacılığına başlanacak. Sanayicilerin Hasanbey Lojistik Merkezi üzerinden yapacağı yurtiçi ve uluslararası taşımalara tarife avantajı sağlanacak.

Başlangıçta haftada bir blok tren planlanırken, takip eden aylarda bu haftanın üç günü düzenli blok tren olarak gerçekleşecek. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden yıllık olarak 2.5 milyar dolar ihracat yapılırken, halen karayolu denizyolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demiryolu denizyolu kombinasyonuyla taşınması planlanıyor. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile birlikte yıllık 100 bin konteyner demiryoluyla limanlara taşınabilecek.

Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezinde, 90 bin metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası, 80 bin metrekare operasyon alanı, 35 bin metrekare kapalı depo ve antrepo yapılmaya uygun alan, 4 bin metrelik yükleme boşaltma yolu ile aynı anda 150 vagon, 300 konteynerin yükleme boşaltmasına hizmet verilebiliyor. Bu haliyle yıllık 45 bin adet 40 feet konteyner, 90 bin adet 20 feet konteynerlik taşıma kapasitesine sahip olan Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi, diğer dökme yüklerle birlikte yıllık 1.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip. - ANKARA

TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki Yeşilyol Projesi hayata geçirildi
TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki Yeşilyol Projesi hayata geçirildi
TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki Yeşilyol Projesi hayata geçirildi
TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki Yeşilyol Projesi hayata geçirildi
TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki Yeşilyol Projesi hayata geçirildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, İzmit, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki 'Yeşilyol Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı
İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı         
14:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor 6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor         
11:11
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 14:19:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TCDD ile Eskişehir Sanayı Odası arasındaki "Yeşilyol Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei