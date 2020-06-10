TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yardımcı makinist pozisyonunda istihdam etmek üzere 79 sözleşmeli personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 79 personelin açıktan ataması için ilgili mevzuat kapsamında 8 Ağustos'ta sınav yapılacak.

Giriş sınavına başvuracak adayların, tren makinist ehliyetine sahip bulunması, raylı sistemler alanında eğitim almış olması ve geçerlilik süresi devam eden KPSS'den 70'ten az olmamak üzere sınav duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olması gibi şartları sağlamaları gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler 13 Temmuz'a kadar TCDD Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. Sınav yeri daha sonra duyurulacak. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutularak girişi sınavına çağrılacak.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunlu olacak. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacak.

Alınacak sözleşmeli personel, kurumun İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Afyonkarahisar'daki birimlerinde görevlendirilecek.