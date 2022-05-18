TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı

18.05.2022 16:55

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı.

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında İstanbul'a gelen gemi, Sarayburnu'nda kent sakinlerini ağırladı. Gemi komutanı ve geminin ikinci komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müze geminin, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Daha sonra müze haline getirilen kısımlarında geminin tarihçesi anlatıldı.

Gemiyi ziyaret eden Mahmut Altunbay, "Çok memnun kaldım. Gemi hakkında tarihsel bilgi var ama kendisini görmek ayrı bir mutluluk. Herkesin buraya gelip gemiyi ziyaret etmesini isterim." dedi.

Müze gemi, yarın da 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı

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Kaynak: AA

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