Son Dakika Haberleri: Tcmb'nin Resmi Rezerv Varlıkları Arttı

Tcmb'nin Resmi Rezerv Varlıkları Arttı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2018'de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolara yükseldi.

Tcmb'nin Resmi Rezerv Varlıkları Arttı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2018'de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Aralık 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Geçen yılın aralık ayında resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolar ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 71,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,3 artarak 20,1 milyar dolara ulaştı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 8,7 milyar doları anapara, 4,3 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,8 milyar doları bir ay, 2,7 milyar doları 2-3 ay ve 9,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 31,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Merkez, Aralık, TCMB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek Şişli'den Aday Olacağını Açıklayan Sarıgül'den CHP Yönetimine Tepki: Beklemekten Yorulduk

Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:22:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb'nin Resmi Rezerv Varlıkları Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]