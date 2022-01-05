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TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu

05.01.2022 17:11

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında, her şehrin öne çıkan değerleri olduğunu, bunların değerlendirilmesiyle kentlerin gelişerek refaha eriştiğini söyledi.

Bolu'nun turizm potansiyeline değinen Sarıgül, bunun yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Sarıgül, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Özcan'ın kente hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden önemli katkılarda bulunduğunu gördüğünü ifade eden Sarıgül, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Sarıgül, Özcan'ın, Millet İttifakı'nın halkın benimseyeceği bir aday çıkarmaması durumunda imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki açıklamasına da değinerek, "Tanju Başkanımın da bizim de en büyük arzumuz şudur; tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento ve de bağımsız bir yargı istiyoruz." diye konuştu.

Özcan da Sarıgül'ü Bolu'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir basın mensubunun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama düşüncesinin devam edip etmediğini sorması üzerine Özcan, bu konuda verilmiş net bir kararının olmadığını söylediğini kaydetti.

Bu konuda kişisel ihtiraslara yer olmadığını düşündüğünü belirten Özcan, "Millet İttifakı inşallah hata yapmaz. 'Seçimi kazanabilecek düzgün bir adayla milletin gönlünde taht kurabilecek, milletin sevebileceği bir adayla yola çıkarsa benim açımdan hiçbir sorun yok ama millete dayatma bir aday getirirlerse 2014 yılında olduğu gibi, ben bir seçenek olarak Atatürkçü, Türk milliyetçisi olarak, bir seçenek olarak imza toplayıp çıkmayı düşünebilirim.' dedim. Bu fikrimin de arkasındayım." ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül temaslarda bulundu - Son Dakika


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