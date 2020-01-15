TED'den eğitimde "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TED'den eğitimde 'Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi' - Son Dakika

TED'den eğitimde "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi"

7 saat önce

Türk Eğitim Derneği (TED), kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel okullar için "Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD)" projesi başlatıyor.

TED'den eğitimde

Türk Eğitim Derneği (TED), kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel okullar için "Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD)" projesi başlatıyor.

TED Genel Başkanı Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, düzenlenen basın toplantısında, TED'in Türkiye'nin eğitimdeki ilk sivil toplum örgütü olması nedeniyle eğitim kalitesinin arttırılması sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Pehlivanoğlu, Türkiye'de eğitimde adaletten yana olduklarını vurgulayarak, "Türk Eğitim Derneği olarak Türkiye'de ilk yabancı dilde eğitim veren milli okulları da kurmuş bir kurum olarak Türkiye'de 40 okulumuz var. Bir sivil toplum örgütü olarak TED'in Türkiye'nin her şehrinde okul açması imkansızdır. TED'in bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin her yerindeki özel okullara ve birçok devlet okuluna dokunma imkanı olduğuna inanıyoruz." dedi.

TED'in yeni başlatılan "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" ile bilgi birikimini talep eden okullara aktarmayı hedeflediklerini anlatan Pehlivanoğlu, Türkiye'nin her noktasındaki okullara danışmanlık vereceklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, projenin ilk olarak özel okullarda başlayacağını, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerle devlet okullarına da bedelsiz olarak danışmanlık vermek istediklerini belirtti.

TED Genel Müdürü Sevinç Atabay da akreditasyon sürecinde, bir özel okulun kabul edilebilmesi için eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED'e uygun olması gerektiğini vurguladı.

Atabay, danışmanlık kapsamında ise mevcut özel okulların, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabileceğini ifade etti.

Türk Eğitim Derneği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
21:32 TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması - Son Dakika
21:30 Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:30 Pakistan'da ölü sayısı 101'e ulaştı - Son Dakika
21:30 İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası - Son Dakika
21:26 Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını... - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TED'den eğitimde "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]