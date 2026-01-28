Tedesco: Motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Rakibin hala ilk 24'te yer alma ihtimali var. Biz ilk 24'teyiz. Yarın motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum. Feyenoord'a karşı 3-1 geriden gelip kazandılar" dedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa arenasındaki mücadelesi öncesinde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan Fred karşılaşmanın oynanacağı National Arena'da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Rumen ekibinin ligde aldığı olumsuz sonuçların yarınki karşılaşmayı etkilemeyeceğini dile getirdi.

Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların her zaman ekstra motivasyonla sahaya çıktığını vurgulayan Tedesco, "Rakibin hala ilk 24'te yer alma ihtimali var. Biz ilk 24'teyiz. Yarın motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum. Feyenoord'a karşı 3-1 geriden gelip kazandılar. Savaşan bir takım ve kalabalık taraftarları var. Biz iyi bir maç çıkarıp galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'JHON DURAN BUGÜN ANTRENMANI TAMAMLADI'

Bugün yapılan antrenmanın ardından bacağında ağrı hisseden ve bu nedenle Romanya kafilesine dahil edilmeyen Jhon Duran'ın durumu hakkında da bilgi veren Tedesco, "Jhon Duran bugün antrenmanı tamamladı ama antrenman bitince bacağında bir ağrı şikayeti oldu. Kontrollerin yapılmasını beklememiz gerekiyor. Umuyorum ki ciddi bir durumu yoktur. Takımla gelemedi. Nasıl bir kadroyla çıkacağımızı bu akşam konuşacağız ve kararı vereceğiz" şeklinde konuştu.

'YARIN MILAN SKRINIAR YOK'

Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan'ın bireysel çalışmalara başlamasının kendileri adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Tedesco, bu iki oyuncunun kısa süre içinde takıma dahil olabileceğini söyledi.

Sol bekte yaşanan sıkıntılara değinen deneyimli teknik adam, "6 hafta boyunca 2 sol bekin de sakat olması kolay değil. Ama bu durumu Nelson, Mert Müldür ve Yiğit Efe'yle telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Bunu Zagreb'te yapmıştık. Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yle merkezde iyi bir ikili yakalamıştık. Yarın Milan Skriniar yok. Değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlara baktığınız zaman 2 stoper genelde sabittir. Biz de iyi bir çift yakaladık orada. Jayden'ı solda oynatabiliriz ama bu sefer de başka problemler çıkıyor. Kendisi bana gelip sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu çok pozitif bir durum, bütün oyuncularım hocasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak merkezdeki isimlerden birisi zaten olmayacak. Jayden'ın solda oynaması mümkün ama bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA ATMOSFER GAYET İYİ'

Tedesco, çok fazla maçın olduğunun altını çizip şu değerlendirmede bulundu: "Bizim çok fazla maçımız var ve kendi işimize odaklanıyorum. İstanbul'da atmosfer gayet iyi. Antrenmanımızı gerçekleştirdik. İyi bir mod var takımda. Avrupa arenaları her zaman güzel olur."

'FUTBOLDA BÖYLE ÇOK FAZLA DUYGU VAR'

Kulüp sahibinin teknik kararlara müdahale ettiği yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine ise Tedesco, "Futbolda bazen iyi bazen kötü dönemler olabilir. Bir teknik direktör hata yapınca bunu dile getirmesi güzel. Futbol böyle çok fazla duygu var. Günün sonunda kulübün başkanı da olsa, sahibi de olsa, onların fikirlerini kabul etmemiz gerekiyor. Önemli olan bir olmak. Ben kariyerimde bir başkanın ya da kulüp sahibinin teknik kararlara karıştığı bir durum yaşamadım. Bu yüzden maşallah" şeklinde konuştu.

FRED: BİZ KAZANMAK İÇİN GELDİK

Basın toplantısında Tedesco'ya eşlik eden Brezilyalı futbolcu Fred, orta sahada yaşanan eksiklere dikkat çekti. Devre arasında takıma katılan ancak listede yer almadığı için bu maçta forma giyemeyecek olan Matteo Guendouzi'nin takıma hızlı uyum sağladığını belirten Fred, İsmail Yüksek'in de sakatlığı bulunduğunu aktardı.

Sahaya çıkacak kadroya teknik direktörün karar vereceğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Biz kazanmak için geldik. Kimin oynadığından bağımsız olarak biz biriz. Yarını bekliyoruz. İyi bir maç çıkararak elimizden geleni yapacağız" dedi.

'LUCESCU İYİ BİRİSİ'

Shakhtar Donetsk döneminden tanıdığı Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında da konuşan Fred, "Lucescu iyi birisi. Beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Kendisi harika bir teknik direktör. Geçmişte başardıklarını biliyorsunuz. Lucescu bana Avrupa'da güvenen ilk teknik adamdı. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Hala teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.