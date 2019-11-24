Son Dakika Haberleri: 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu
Son Dakika Yerel 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika

'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu

6 saat önce

- 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştuBİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 'Teftişör' adlı oyun seyirci ile buluştu.

- 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 'Teftişör' adlı oyun seyirci ile buluştu.

Oğuz Utku Güneş'in yönetmenliğini yaptığı, Gogol'un "Müfettiş" adlı eserinden uyarlanan 'Teftişör' adlı oyunda Barış Yıldız, Berk Yaygın, Çağdaş Tekin, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir ve Gökhan Azlağ rol aldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunun ardından Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, oyunculara teşekkür ederek hediye takdim etti. Oyuncular, kendilerini Bilecik'teki tiyatroseverlerle buluşturduğu için duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin'e teşekkür ettiler.

'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu

Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bina yanarken berber tıraş etti kahvehanedekiler oyun oynadı evdeki çekirdek çitledi
Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu güzelliği ile büyüledi Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 00:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Teftişör' Bilecikli tiyatroseverlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]