TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı - Son Dakika

TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı

08.01.2021 19:38
TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı, System.String[]

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan "I AmChamPion Awards" töreninde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Türk şirketi olarak 2 ödül aldı.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan "I AmChamPion Awards" töreninde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Türk şirketi olarak 2 ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şirketlerin 12 farklı kategoride ödüllendirildiği çevrimiçi törene konuşmacı olarak katıldı. "En İyi Dijital Dönüşümle Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi" ve "ABD Ortaklığı ile Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türk Şirketi" ödüllerini, TEI adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit aldı. Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Akşit, son 10 yılda ihracat rakamlarını 2 buçuk kat artırdıklarını belirtti. TEI'nin kurulduğu günden bugüne kadar Türk ekonomisine katkısının 5,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Akşit, "2019 senesinde yakaladıkları 346 milyon USD tutarındaki satış tutarı ile birlikte, TEI'nin kurulduğu günden bugüne Türk ekonomisine katkısının 5,2 milyar dolara ulaştı. Sektörde AS9100 ve AS9110 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarının en son çıkan yeni versiyonunun zorlu kriterlerini yerine getirerek, her ikisine birden sahip olan dünyadaki ikinci şirket olduk. Ayrıca havacılık sanayisinde oldukça önemli olan "özel prosesler" alanında da sertifikalı olarak uygulanabilen 52 özel proses yöntemi ile Eylül 2017 tarihinden beri bu alanda dünya birincisi olarak yer aldık. Geçtiğimiz yıllarda da dünyanın en büyük havacılık motoru üreticilerinin oylarıyla, dünya genelinde "En İyi Tedarikçi" ödülünü peş peşe iki kere aldık. Tüm bu ödüllerin alınmasını sağlayan TEI çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Türk, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEI, 2020 yılını iki ödülle uğurladı - Son Dakika


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