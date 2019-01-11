Tek Kişilik Gösteri Tam Not Aldı
1 saat önce
İlk kez tek kişilik tiyatro oyunu ile seyircisinin karşısına çıkan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, izleyiciden tam not aldı.
İlk kez tek kişilik tiyatro oyunu ile seyircisinin karşısına çıkan Odunpazarı
Belediye Tiyatrosu, izleyiciden tam not aldı.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunun yeni oyunu olan 'İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı' ile tiyatro seyircisi ile buluştu. Hasan Polatkan
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen prömiyere tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun ilk 'tek kişilik oyunu' olan İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'nda oyuncu olarak Ömer Burak Ünal
seyirci karşısına çıktı. Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'nın yönetmenliğini ise Atilla Savumlu üstlendi. Oyunun dekor tasarımlarını Anıl Ateş Işık yaparken, afiş tasarımı ise Borbala Barto'ya ait.
Kara komedi tarzında olan oyunda, üniversite mezunu bir gencin iş arama süreci ve bu süreçte girdiği mülakatlarda karşılaştığı absürt durumlar anlatılıyor. İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'nı izleyen seyirciler, bir yandan kahkahalar içinde kalırken diğer yandan da büyük bir drama şahit oluyor. Karakter oyunda bu bohem döneminde hem ailesi hem de sosyal çevresi ile olan iletişimlerini seyirci ile paylaşıyor. Ömer Burak
Ünal'ın birçok karakteri canlandırdığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, renkli performansı ve zengin alt metini ile dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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