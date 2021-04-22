Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor - Son Dakika

Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor

22.04.2021 10:34
Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor, System.String[]

Artvin'de geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 49 yaşındaki Bahtişen Sal, 1 yıldır kayıp oğlunun yolunu bekliyor.

Artvin'de geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 49 yaşındaki Bahtişen Sal, 1 yıldır kayıp oğlunun yolunu bekliyor.

"Sözleşmeli er olarak askerde görev yapacağım" diyerek evden ayrılan ve daha sonra haber alamadığı oğlunun bir gün dönüp geleceği günü bekleyen acılı anne, oğlunun fotoğraflarına sarılıp "Dön" diye yalvarıyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Bahtişen Sal, 30 yıl önce geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Bu sürede eşinden boşanan iki çocuk annesi Sal, hayattaki en büyük destekçisi oğlundan 1 yıldır haber alamıyor.

2019 yılında vatani görevini tamamlayarak Ardanuç'a dönen Gökhan Alkan (33) iki hafta annesi Bahtişen Sal'ın yanında kaldıktan sonra "Ben sözleşmeli er olarak askerde kalacağım" diyerek evden ayrıldı. Ankara'ya dönen ve 1 yıl boyunca her gün annesiyle kesintisiz görüşen Alkan'dan 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren haber alınamıyor.

Anne Bahtişen Sal, telefon ve sosyal medya hesapları kapalı olan Gökhan Alkan'ın hayatından endişe ediyor. Tekerlekli sandalyesiyle her gün evinin kapısına çıkarak oğlunun yolunu bekleyen anne, fotoğraflarına sarılıp teselli buluyor. "Ben oğlumun kokusunun unuttum, sesini unuttum, bir anne olarak çok çaresizim" diyen Sal, "Oğluma ulaşmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun" dedi.

30 yıl önce trafik kazası geçirdiğini bu nedenle tekerlekli sandalyeye mahkum yaşadığını ifade eden anne Sal "5 Mayıs 2019 tarihinde oğlum askerden geldi. Askerden geldikten sonra 'Anne ben askerde kalmaya karar verdim' dedi. 15 gün yanımda kaldıktan sonra Ankara'ya gideceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. 11 Şubat 2020 tarihine kadar oğlumla her gün görüşüyordum, mesajlaşıyorduk. İyi olduğunu söylüyordu. 'Merak etme anne' diyordu. 'Dua et' diyordu. O günden sonra oğlumla iletişimim tamamen kesildi. Telefonları kapandı, hiçbir şekilde oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumun hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.

"İzmir'de olduğu, ailesiyle görüşmek istemediği söylendi"

Oğlunun bulunması için polise ve savcılığa başvurduğunu belirten anne Sal "İlk önce polise baş vurdum. Daha sonra savcılığa başvurdum. Bütün telefon numaralarının araştırılmasını için. Araştırmalar sonucunda bana gelen bilgi doğrultusunda oğlumun İzmir'de olduğu, iş bulduğunu ve ailesiyle hiçbir şekilde görüşmek istemediğini ifade edildi. Benim oğlum aram çok iyiydi. Biz bir gün konuşmasak ertesi gün arardı anne beni neden aramadın derdi. Daha önce böyle bir şey yapsa derdim ki, hani sürekli yaptığı şey ama ilk kez böyle bir şey yaptı. Beni bir kez arasın 'anne ben iyiyim ama seninle görüşmek istemiyorum' desin buna da saygı duyarım, yeter ki sesini duyayım iyi olduğunu bileyim. Hayatından endişe ediyorum, hayatta mı değil mi aç mı susuz mu her gün bunu merak ediyorum. Yatağa yatıyorum düşünüyorum, yemek yiyorum düşünüyorum. Neden bir evlat annesinden bu kadar uzakta olur neden demez ki anne ben iyiyim. Ben oğlumun kokusunun unuttum, sesini unuttum, bir anne olarak çok çaresizim. Oğluma ulaşmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun. Gökhan'ı tanıyan bilen sesini duyan nerede olduğunu bilen herkese yalvarıyorum lütfen bize ulaşsın bilgi versin" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor
Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor
Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor
Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor
Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor

Gökhan Alkan, Ankara, Artvin, Mahkum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tekerlekli sandalyeye mahkum anne 1 yıldır oğlunun yolunu bekliyor - Son Dakika


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