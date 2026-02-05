Tekin: Deprem Üzerinden Siyaset Yapmadık - Son Dakika
Politika

Tekin: Deprem Üzerinden Siyaset Yapmadık

05.02.2026 21:29
Bakan Tekin, deprem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu, siyasette acıları sömürmediklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, partisinin İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantılarının ana gündeminin deprem olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Bugüne kadarki bütün kabine toplantılarımızda birinci gündemimiz deprem oldu. Biz, başkaları gibi deprem turistliği yapıp insanların acıları üzerinden siyaset yapanlardan olmadık. İnsanların acılarını görmezden gelerek bunu siyasi ranta dönüştüren bir anlayışın içerisinde hiç yer almadık. Bir kez gittiği bir deprem ilinde, sanki sürekli gidiyormuş gibi fotoğraf vermedik. Bakan arkadaşlarımızla birlikte depremden etkilenen 11 ilimizi defalarca ziyaret ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde deprem sürecini koordine etmek üzere bir birim oluşturduklarını ifade eden Tekin, benzer çalışmaların diğer bakanlıklarda da yürütüldüğünü söyledi. 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin büyük bir acıyla uyandığını belirten Tekin, "Bir daha o günleri yaşamamayı temenni ediyoruz. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalıştı. Türkiye'nin dört bir yanında kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bu acıyı hafifletmek için seferber oldu. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun, geride kalanlara Allah sabır versin. Deprem bölgesinde 11 il ve 2 ilçede yaklaşık 10 bine yakın dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Buna karşılık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başı itibarıyla yaklaşık 15 bin dersliği hizmete açtık. Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarla birlikte, deprem öncesine kıyasla derslik sayımız en az yüzde 15 artmış olacak. Yani sadece yıkılanları yeniden yapmadık, daha fazlasını inşa ettik" dedi.

Bakan Tekin'e, Bozova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Kendirci'nin, iş yerinde uğradığı işkence sonucu hayatını kaybetmesi de soruldu.

Tekin, MESEM projesinden geri adım atılmayacağını belirterek, "Bu proje öğrencilerimiz için çok faydalı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Oraya giden her öğrenciyi kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Yaşanan her olayın ardından hem biz hem de ilgili bakanlıklar gerekli idari ve cezai işlemleri uyguluyor. Bu tür olaylar yaşanıyor diye projeyi durduramayız, aksine tedbirleri artırıyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'daki temasları kapsamında kentin eğitim yatırımlarını da değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Tekin, depremde zarar gören öğretmenevi projesinin bu yıl yatırım programına alınacağını açıkladı. Esnaf ziyaretlerinde kuyumculuk, takı ve bakır işlemeciliğinin bölgede yoğunlaştığını gözlemlediklerini ifade eden Tekin, bu alanlara yönelik bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programı oluşturulacağını söyledi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

