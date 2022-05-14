Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor

14.05.2022 10:13

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2003 yılından bu yana bir mahalledeki duvar, şampiyon takımın renklerine boyanıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2003 yılından bu yana bir mahalledeki duvar, şampiyon takımın renklerine boyanıyor.

Uzunhacı Mahallesi meydanındaki duvar, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in de katılımıyla, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un bordo mavi renklerine boyandı.

Kaymakam Sağır, AA muhabirine, Fenerbahçe taraftarı olan Çetin'in böyle bir jest yapmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

2003 yılından bu yana devam eden geleneğin yaşatılması gerektiğini belirten Sağır, "Bir Trabzonsporlu olarak ilçemizde böyle bir kutlamada bulunmaktan çok memnun oldum. İnşallah bu gelenek bu şekilde hep devam eder. Trabzonspor'a Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." dedi.

Çetin ise 19 yıldır mahalle meydanındaki duvarın şampiyon takımın renklerine boyanmasıyla play-off ruhunun yaşatıldığını dile getirerek, "38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un renklerini de Trabzonlu kaymakamımızla beraber boyadık. Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor
Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor
Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor
Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor
Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 19 yıldır aynı duvar şampiyon takımın renkleriyle boyanıyor - Son Dakika


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