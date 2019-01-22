Tekirdağ'da 2 Minibüs Dolusu Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'da 2 minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde 2 minibüste Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 42 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Tekirdağ
'da 2 minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde 2 minibüste Yunanistan
üzerinden Avrupa
ülkelerine kaçmaya çalışan 42 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi
ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak göçmen ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenleri taşıyan 2 minibüsü tespit eden ekipler, araçları teknik ve fiziki takibe aldı. Marmaraereğlisi kent girişinde durdurulan 2 minibüsten Pakistan
, Afganistan
ve Bangladeş
uyruklu olmak üzere toplamda 42 kaçak göçmen çıktı. Minibüs sürücüleri ve kaçak göçmen olayında organizatörlük yaptıkları tespit edilen H.G, İ.T. ve A.U. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, H.G. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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