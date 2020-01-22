Tekirdağ'da bir yılda 2 milyar TL yol yatırımı

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün Tekirdağ için 2019 yılında yaptığı yatırımların toplam bedelinin 2 milyar 74 milyon 410 bin TL olduğu bildirildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün Tekirdağ için 2019 yılında yaptığı veriler açıklandı.



Bu kapsamda devam eden yatırımlar; Tekirdağ Çevreyolu Ayrımı-Muratlı-D100 Ayrımı (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Yol Yapım işi için 337 bin 875 TL, Çorlu Havaalanı Kavşağı-Şerefli Limanı Bağlantısı Yolu için 48 bin 512 TL, Tekirdağ- Hayrabolu Yolu Yapım işi için 310 bin 341 TL (Tekirdağ-Malkara) Ayrımı - Barbaros Liman Bağlantısı Yol Yapım işi için 78 bin 51 TL, Kınalı Ayrım - Çorlu Yol Yapım İşi 71 bin 770 TL. Toplam 846 bin 549 TL tutarındaki 5 adet projenin devam ettiği belirtildi.



Karayolları kapsamında bitirilen yatırımlar ise şöyle:



"Kınalı Ayrımı-Çerkezköy-Saray- Kırklareli Devlet Yolu 254 bin 623 TL. Kınalı Ayrımı-Tekirdağ Yolu 384 bin 706 TL. Kırklareli-Tekirdağ) İl Sınırı-Çorlu 62 bin 935 TL, Hayrabolu Çevre Yolu 28 bin 391 TL, Tekirdağ-Malkara Yolu 205 bin 258 TL, Malkara Ayrımı- İpsala Yolu 158 bin 346 TL, Muratlı-Dambaslar-Hayrabolu Yolunda Hanoğlu Köprüsü Yapımı 3 milyon 790 bin TL, Muratlı-Dambaslar-Hayrabolu Yolunda İnanlı Köprüsü Yapımı 4 milyon 520 bin TL, Çorlu OSB Tarihi Köprü Bağlantı Yolunda Çorlu OSB Tarihi Köprü Bağ Yolu Köprüsü Yapımı 16 milyon 630 bin TL, Toplam 1 milyar 119 milyon 199 bin TL tutarındaki 9 adet proje bitirildi.



Karayolları yatırımları kapsamında Tekirdağ'da daha başlanmayan yatırımlar ise şöyle:



O1,O2,O3,O4 Otoyollarında Kapıkule- Gümüşova Arasındaki Eksik Kalan Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güç. İşi için 60 milyon 630 bin TL. (Çorlu-Lüleburgaz) D100 Ayrımı-Ahimehmet-Saray Yolu 19 milyon 121 bin TL. Çerkezköy-Çorlu İl Yolu 27 milyon 911 bin TL. Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi Hacılar (70m), Hayrabolu (60M) Ergene İlçesi Ergene (Ulaş) (70M) Köprüleri 1 milyon TL. Toplam 108 milyon 662 bin TL tutarındaki 4 adet proje başlanmamıştır." - TEKİRDAĞ