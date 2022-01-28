Tekirdağ'da hamsi tezgahların gözdesi oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşullarının avlanmayı güçleştirmesi, balık fiyatlarını etkiledi.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, kent merkezindeki tezgahlarda kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz hamsisinin ağlara az takılmasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

Bu senenin başında özellikle Karadeniz'de bol balık avlandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Daha sonra balık azaldı. Zaman zaman istavrit, sarıkanat oldu. Şimdi Karadeniz'de hamsi ağlara takılmaya başladı. İnşallah hamsi ve istavrit devam ederse güzel olacak. Vatandaşın ilgisi de güzel." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da yılın başında hamsi avcılığının çok yapılamadığını dile getirdi.

Bir süredir Karadeniz hamsisinin tezgahları süslediğini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Bir haftadır Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı. Vatandaşların hamsiyi özlemesinden dolayı bu balığa talep çok oluyor. Hamsinin yanında çinekop ve istavrit de tercih ediliyor. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden dolayı bazen sitem edebiliyor. Fiyatların yüksek olmasının nedeni avlanmak için çıkan teknelerin azalması ve balığın az olması. Ama bu fiyatlara rağmen vatandaşlarımız balıktan vazgeçmiyor."