Tekirdağ'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
'dan Gelibolu
'ya giden Sadık Durmaz (45) yönetimindeki 42 SN 414 plakalı otomobil, Malkara - Keşan
kara yolunun 7. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Durmaz ile araçtaki Osman Durmaz (70) yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:03 Kaynak: AA
Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi
Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım