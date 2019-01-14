Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Gelibolu'ya giden Sadık Durmaz (45) yönetimindeki 42 SN 414 plakalı otomobil, Malkara - Keşan kara yolunun 7. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Durmaz ile araçtaki Osman Durmaz (70) yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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