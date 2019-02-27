Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi
(ABİGEM) tarafından Malkara
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine eğitim verildi.
ABİGEM Genel Müdürü Fatih
Yaldız tarafından O da toplantı salonunda verilen eğitimde firmaların vizyonu, firmaların istatistiki bilgiler, ülkelerin ekonomik durumları, ihracat yapılan ülkelerin ekonomik durumları, uygulamalı girişimcilik eğitimleri hakkında bilgiler verdi.
Oda ve Borsalar iş birliği ile 218 eğitim programı ile bin 540 kişiye çeşitli konularda sertifikalı eğitim verdiklerini belirten Yaldız, "ABİGEM olarak 300'e yakın uygulamalı girişimcilik eğitimi ile yaklaşık 8 bin 750 kişiye girişimcilik eğitimi verdik.Yazmış olduğumuz projeler ile de bölgeye 108 milyon lira finansal kaynak sağladık. 88 adet Kalkınma Ajansı Projesi, 12 Adet Avrupa Birliği
projesi, 57 adet Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi, 3 adet TUBİTAK Projesi, 29 Adet Yatırım Teşvik Belgesi ve 17 adet markanın da tescilini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Rektör
Şahin'e ziyaret Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şener
, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Şener'e bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şener'e teşekkür ettiği kaydedildi.