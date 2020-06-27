Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Ata, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede belirlenen güzergahlara yol yapım çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve ihtiyaç duyulan bütün bölgelerde çalışmaların yapılacağını belirtti.

Yol yapım çalışmalarına yaz aylarında ağırlık verdiklerini aktaran Ata, "Ekiplerimiz gece gündüz sahada görevlerinin başındalar. Hazırladığımız asfaltlama programını belirlenen periyotlarla uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konu da bizden beklentilerini biliyor ve çalışmalarımıza bu şekilde yön veriyoruz." dedi.

Yüksel'den çiftçilere ziyaret

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çiftçileri ziyaret etti.

Yüksel, Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Su baskınlarının meydana geldiği mahallelerimizde gerekli çalışmalar yapılacak. Ekili arazileri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olduk dileklerimizi iletiyorum. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Milletvekili Kaplan'dan, Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Kaplan, ziyarette yaptığı konuşmada, Ergene Belediyesi'ni yakından takip ettiklerini ve Başkan Rasim Yüksel'in yaptığı çalışmaları beğenerek izlediklerini söyledi.

Yüksel de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sokak hayvanları için "Yeni Bir Başlangıç" projesi

Çorlu Belediyesi'nce sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla "Yeni Bir Başlangıç" projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde çok sayıda sokak hayvanının yuvası olduğunu belirtti.

Bu yılın ilk altı ayında 185 köpek ve 49 kedinin vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini anlatan Sarıkurt, "Güvenli yuvalarında yeni bir hayata başlamalarına imkan sağlayabilmek amacıyla sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesini önemsiyoruz. Onlar bizim can dostlarımız, yol arkadaşlarımız, ailelerimizin birer parçası. Hem dünyamızda hem de evlerimizde sevimli dostlarımıza hak ettikleri değeri fazlasıyla vermemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:03 Kaynak: AA

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