Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların gönüllerince koşup oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanında bulunan çocuk oyun parklarına bakım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Tıknas, daha temiz ve daha sağlıklı bir Ergene için temizlik çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Parklar modern ilçenin en önemli göstergesidir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçelerdeki ekiplerimiz park ve yeşil alanlarımızda bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. " dedi.

Hobi bahçeleri için ikinci defa talep toplanacak

Çorlu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan hobi bahçeleri için yeniden talep toplanacak.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 6 Kasım Cuma günü Çorlu Belediyesi Hobi Bahçesi başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, 180 adet hobi bahçesi için kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Encümen üyeleri huzurunda gerçekleştirilen kura sonunda asil ve yedek hak sahiplerinin belli olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, incelemeler sonunda gelen başvuruların 223 adedinin uygun görüldüğünü bunlardan 171 adedinin ücretli, 52 adedinin ise ücretsiz başvuru olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Sarıkurt, kura sonunda belirlenen hak sahibi vatandaşların gerekli sürede evraklarını getirmemesi nedeni ile boş kalan bahçeler için 18 Aralık Cuma tarihine kadar talep toplanacağını ifade etti.

Ergene'de beton yol uygulamaları

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda beton yol uygulamaları devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı açıklamada, toplam 1500 kilometre yol uzunluğu bulunan Sağlık Mahallesi Akbulut Sokak'ın çevre yoluna bağlanılırken, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından buraya bin 800 metreküp silindirle sıkılaştırılmış beton serildiğini söyledi.

İşçiliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 santimetre sıkılaştırılmış beton uygulaması yapıldığını kaydeden Başkan Yardımcısı Cebeci, tamamlanan beton yol serimi çalışmalarının ardından ekiplerin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan Aytepe Caddesi'nde beton yol çalışmalarına başladığını ifade etti.