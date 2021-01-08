Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesinde, e-imar, çağrı merkezi ve mobil kent uygulamaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, 2020 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen teknolojik hizmetlerin, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Vatandaşların belediye binasına gelmeden, evden ya da iş yerlerinden telefonlarındaki mobil uygulama veya www.corlu.bel.tr adresindeki "e-belediye", "e-imar" ve "Kent Rehberi" seçenekleri üzerinden yapabildikleri çevrimiçi işlemlerin büyük kolaylık sağladığını anlatan Sarıkurt, özellikle pandeminin de getirmiş olduğu zorunluluklar sebebiyle internet üzerinden yapılan işlem sayısında artış gözlendiğini kaydetti.

2020 yılında Kent Rehberi mobil uygulaması ile Çorlu Belediyesi internet sitesi üzerinden "e-imar" uygulamasından toplam 411 bin 967 sorgulama yapıldığını ifade eden Sarıkurt, Fen İşleri Müdürlüğünün yol çalışmalarını, nöbetçi eczaneleri, projeleri, şehirde bulunan önemli binaların, parkların yerlerini kolaylıkla görüntüleyebilen vatandaşların, en yoğun olarak da imar, inşaat, alım-satım gibi işlemlerde önemli olan imar durum raporlarını, parsel, plan notları, yapı ve yol görüntülemek ve bilgi almak için "e-imar" uygulamasına başvurduğunu belirtti.

Ergene Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

2021 yılının ilk meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında, Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıda Fen İşleri Müdürlüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait araç satın alınması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Velimeşe Mahallesi 32 bin 300 metrekare yüzölçümlü 2 bin 259 parsel ile 19 bin 998,11 metrekare yüzölçümlü 195 ada 27 parselin satılması hususu da görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlandı.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülerek karara bağlandığı toplantı sonunda Tıknas, bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.