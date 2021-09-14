Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Toplu Taşıma Müdürlüğü ve Trafik Zabıta ekipleri servislerde şoför tanıtım kartı, güzergah izin belgesi, koltuk sayısı, emniyet kemerleri, çalışma ruhsatları ve hostes tanıtım kartlarını kontrol etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, denetimlerin il genelinde artarak devam edeceğini, eksiklikleri tespit edilen ya da mevzuata uygun çalışmayan servislere de yasal dayanaklar çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacağını ifade etti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Taşkıran, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Taşkıran, üniversitenin gelişimini ve projelerini yakından takip ettiğini elde edilen başarıdan gurur duyduğunu belirtti.

Rektör Şahin de kurumlar arası uyumun ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Taşkıran'a ziyareti için teşekkür etti.

- Süleymanpaşa Belediyesi seviye tespit sınavı düzenledi

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelinde öğrencilere Lise Geçiş Sınavı (LGS) yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki gün üst üste düzenlenen sınavda öğrenciler hem bilgilerini test etme şansı buldu.

Sınavda alınan sonuçların, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve ücretsiz olarak sınavlara hazırlık desteği verilecek olan etüt merkezine öğrenci seçimi yapılırken dikkate alınacağı belirtildi.