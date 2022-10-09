Tekirdağ gündem haberi | Bölge planı vizyon çalıştaylarının sonuncusu Tekirdağ'da yapıldı

Trakya Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmalarını yürüten Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) üçüncü ve son çalıştayını Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen TR21 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Tekirdağ'da çalıştay yapıldı.

Tekirdağ Valiliği'nde yapılan çalıştaya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve STK'lar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi'ndeki mevcut sorunları ve bunlara çözüm önerilerinin getirileceği, mevcut potansiyelin kullanılabileceği bir bölge planının oluşturulması için hazırlık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bölge planın taslağının oluşturulacağını bildiren Şahin, "Bundan sonra bazı il ve ilçe merkezlerinde tarım, çevre ve doğal kaynaklar, bölgesel turizm, destinasyon ve kültür, sanayide altyapı-teknoloji ve yenilik gibi konularda tematik çalıştaylar yapacağız. Çalıştaylar akabinde de gelen öneriler doğrultusunda plan metninin revizelerini yaparak tamamlayacağız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da taslak metinleri ileteceğiz. 2023 yılının ortasında da bölge planının Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Biz de çalışmalarımızı bu takvime göre gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR21 Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında il çalıştayları, saha çalışmaları ve masa başı araştırmalarının tamamlanması sonrasında taslak bölge planı hazırlanacak.

Taslak Bölge Planı katılımcılık esasları gereği illerde paydaşlar ile tekrar görüşülecek.