Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar - Son Dakika

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