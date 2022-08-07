Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar - Son Dakika
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Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

07.08.2022 19:10
Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk

Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı.  Çetiner'in, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı iddia edildi.

?Çerkezöy ilçesinde güzellik salona sahibi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.  İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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