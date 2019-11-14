Tekirdağ malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Tekirdağ Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak,

95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Erkan Yıldız, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun temsili olarak canlandırılması, Türk birlikleri komutanını temsil eden Merkez Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hilmi Akyelli, Kurtuluş Kızını kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmasının ardından 'Bir Kurtuluş Destanı' adlı şiirini okudu.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Bugün bağımsızlık ve onuru için, kutsal vatan topraklarında boyunduruk altında yaşamayı reddeden, gönüllü olarak, bir sevda için, bu vatanın dört bir köşesine özgürlük kokusu gelsin diye, vatanımızın sınırlarını kanlarıyla çizen ve al kanlı ay yıldızlı al bayrağı bu mavi göklerde şerefli ve özgürce dalgalansın diye, yüz binlerce Mehmetlerin, Fatmaların uğruna can verdiği ve oluk oluk kanlarıyla; bayrağımızın namusunu bize emanet ettikleri o yüce gündür. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ün, 'Geldikleri gibi giderler' dediği, canını verenlerin, boyun eğmeyenlerin, gözünü kırpmayanların ve mucizeyi gerçekleştirenlerin günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ya istiklal ya Ölüm' emriyle esaret altında yaşamayı canı pahasına kabul etmeyen ecdadımızın onurlu

günüdür. Bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin, Anadolu'da düşmanı tutuşturduğu gündür. Sonu öyle bir kurtuluş günüdür ki, düşman işgalinden kurtuluşumuza ve kurtuluşumuzun sonunda o en büyük bayram ve ciğerlerine kadar özgürlük demek olan Cumhuriyet'in müjdecisi gündür. Yaşasın bağımsızlığımız, yaşasın kurtuluşumuz, yaşasın Cumhuriyet dedi.

Kurtuluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.