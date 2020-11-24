Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulusan, mesajında, istikbale güvenle bakan ve bu yolda fedakarca çalışan öğretmenlerin Türkiye için daima umut kaynağı olduğunu belirtti.

Yüreğindeki insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, ideallerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere ilgisiz kalmayan öğretmenler sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetişeceğini aktaran Ulusan, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını sahiplenerek daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller olarak sizler yetiştirecek, onlara bu değerleri aktaracak ve yol göstereceksiniz." ifadesini kullandı.

Ulusan, istikbalin öğretmenlerin ellerinde büyüdüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize daha da kenetlenmemiz gereken bir süreçten geçmekteyiz. Salgın günlerinde gece gündüz demeden öğrencilerimizle ve velilerimizle devamlı iletişim halinde kalıp, bilişim teknolojileri vasıtası ile sanal ortamda canlı dersleri işleyerek ve uzaktan eğitim sürecini sürdürerek bu zorlu süreçteki çabalarınızdan dolayı siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Dünyanın en kutsal mesleğini yıllarca ifa edip sevgiyle, emekle, özveriyle, sabır ve hoşgörüyle öğrencilerini yetiştirerek emekli olmuş öğretmenlerimize ve yine ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakarlıklar göstererek eğitim öğretim faaliyetini sürdüren istikbalimizin mimarı olan değerli öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Sizler, hem mazimiz hem istikbalimizsiniz. Sadece bir gün değil, her gün kalbimizdesiniz."

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