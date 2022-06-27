Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı

27.06.2022 10:55
Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı.

Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte konuşan Vali Yıldırım, festivaller, eğlencelerin sivil toplum işi olduğunu söyledi.

Yıldırım, şenlikler vasıtası ile insanların kültürleri, farklı lezzetleri tanıdığı ortamlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki şenliklere katılma fırsatı bulamayan değerli hemşerilerimiz burada kendi kültürlerini ortaya koyuyorlar. Baştan beri değerli başkanlarımızın katıldığı bir güzel teklif oldu. Bu alanı bir şenlik alanı, bir festival alanı haline getirelim. Nasıl ki İstanbul'da pek çok şehrimizin günleri, haftaları yapılıyorsa benim teklifimde Tekirdağ'ımızda da bunu yapalım. Tekirdağ'ımızda da nasıl ki Karadeniz Yayla Şenlikleri yapılıyorsa mesela Urfa şenlikleri, Adana günleri, Antep günleri, Van günleri olsun ve bunları bu şenlik alanında yapalım. Başka illerden gelen vatandaşlarımız kendi kültürlerini hem tanıtsınlar, hem de burada çok ciddi bir kardeşliğe, birbirini daha iyi tanıyıp birbirini daha çok sevmeye vesile olsunlar."

Konuşmaların ardından Yıldırım, şenlik alanında kurulan stantları gezdi.

Şenliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Trakya'da 'Karadenizliler Yayla Şenlikleri' Trakya'da 'Karadenizliler Yayla Şenlikleri'
Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Karadeniz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:03:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Yıldırım, 18. Yayla Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement