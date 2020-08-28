Teknelerin denizde 'sosyal mesafeli ' parkı - Son Dakika

Teknelerin denizde 'sosyal mesafeli ' parkı

-Sıçan adası çevresinde demirleyen tekneler "Böyle olmalı" dedirtti

- Jandarma 2 saatte havadan ve karadan 6 bin aracı denetledi

-Havadan tespit edilen hatalı sürücülere de yer ekipleri tarafından ceza yazıldı

ANTALYA - Antalya İl Jandarma komutanlığı yerden ve havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri havadan ve karadan sürücülere göz açtırmadı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştiren denetimlerde sağ şeritte bekleme, uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz kullanımı, hatalı sollama, kask takmama ve aşırı hız gibi kural ihlallerinin yanı sıra sosyal mesafe ve maske ihlalleri de ön planda tutuldu. Sahil bandının özellikle turizmin yoğun olduğu 6 noktada 2 saatlik denetimde sürücülere ceza yağdı.

Asayiş Timlerinin de destek verdiği 200 personelin görev aldığı denetimde sürücülere sosyal mesafe kurallarına uymanın ve maske takmanın önemi de vurgulandı. Havadan yapılan denetimde dikkat çeken görüntü ise Sıçan Adası'ndaki gemilerin sosyal mesafe düzenine uygun şekilde demir atması oldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın havadan ve karadan gerçekleştirdiği denetim kapsamında İl genelinde 2 saatlik süre de 6 bin 420 araç sorgulanırken 127 sürücüye ise 56.432 TL para cezası uygulandı ve 21 araç ise trafikten men edildi.

Antalya İl jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanı içersin de sahip karayolu sorumluluk sahasında bir çok noktada 80 trafik ekibiyle ve her ay havadan denetim gerçekleştiriyor.