Teknik Direktör Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda mesajı Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'daki görevinden ayrılan teknik direktörü Mustafa Özer, siyah-kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.

Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Formasını futbolcu olarak terlettiğim ve aynı zamanda teknik direktörlüğü de nasip olan Eskişehirspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ettiğim Eskişehirspor'umuza sonsuz başarılar diliyorum."

Eskişehirspor'daki görevine 29 Aralık 2019'da başlayan Özer, siyah-kırmızılı takımla çıktığı 21 maçta 3 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 de beraberlik aldı.