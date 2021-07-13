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Teknoloji transfer ofisleri, girişimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor - Son Dakika

Teknoloji transfer ofisleri, girişimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor

13.07.2021 08:56
Teknoloji transfer ofisleri, girişimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (YUTTO) Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, teknoloji transfer ofislerinin (TTO), katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeline sahip teknoloji girişimlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına aracı olduğunu belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (YUTTO) Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, teknoloji transfer ofislerinin (TTO), katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeline sahip teknoloji girişimlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına aracı olduğunu belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topaloğlu, TTO hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Herhangi biri kendilerine başvurduğunda bilgi birikimleri doğrultusunda rehber olmaya ve yönlendirmeye çalıştıklarına değinen Topaloğlu, "Fikirleri dinliyoruz, değerlendiriyoruz ve globalleşene kadar desteklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

TTO'ların, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeline sahip teknoloji girişimlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına aracı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Topaloğlu, bu girişimlere uluslararası işbirliği ağları yaratarak ihracat odaklı sanayileşmelerine de katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bir arayüz görevi görüyor

TTO'ların; öğrenciler, mezunlar, öğretim üyeleri, idari personel gibi girişimci olmak isteyen ve teknoloji odaklı bir iş fikri olan herkesin yanında olduğunu söyleyen Topaloğlu, bunun yanında üniversiteler ile sanayi arasında bir arayüz görevi gördüğünü anlattı.

TTO'ların Ar-Ge faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşları, girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açık olduğunu kaydeden Topaloğlu, "Bana göre TTOların en önemli paydaşlarından bir tanesi girişimcilerdir. Bu girişimci Ar-Ge projesine başvuracak bir öğretim üyesi de olabilir, üniversitelerle işbirliği yapmak isteyen sanayi temsilcileri de olabilir; teknoloji odaklı bir iş fikriyle şirketini kurmak ve katma değer yaratmak isteyen bir öğrenci, mezun, çalışan da olabilir. TÜBİTAK'ın da teşvikleri ve beklentileri bu yönde zaten. Biz de TÜBİTAK'ın önemli destekleri ile yol almakta olan bir TTO'yuz." şeklinde konuştu.

TTO'ya başvuran nasıl bir yol izler?

Topaloğlu, TTO'ya ilk adımını attığı andan itibaren girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ise şöyle açıkladı:

"Öğrenci, mezun, akademik veya idari personel, veya herhangi bir girişimci öncelikle YUTTO'nun 2016 yılından bu yana yürüttüğü "7Tepe Yeni Fikir Erken Aşama Girişim Hızlandırma Programı"na iş fikri başvurusunu gerçekleştirebilir. YUTTO'nun uzman ekibinin gerçekleştirdiği ön değerlendirme sonrası hızlandırma programı ile iş geliştirme ve mentorluk destekleri sağlanacak girişimciler belirlenir.

Belirlenen girişimcilere fikir ve ihtiyaç doğrulama, kanvas iş modeli oluşturma, gelir modeli oluşturma, satış ve pazarlama teknikleri, takım kurma ve yönetme, startup hukuku ve fikri haklar, yatırımcı sunumu başlıklarında iş geliştirme eğitimleri verilir. Bunun yanı sıra farklı alanlarda uzman mentor havuzu ile girişimci-mentor eşleştirmeleri gerçekleştirilir. YUTTO, girişimcilere iş fikri aşamasından büyüme aşamasına kadar uçtan uca bir destek sağlar ve program sonrasında da girişimcilerin performans takiplerini yapar."

Teknoloji odaklı olan, katma değer yaratacak her iş fikrinin TTO'ların kapısını çalabileceğini belirten Topaloğlu, bu fikirleri 'takım', 'problem ve çözümü', 'iş modeli', 'sermaye ve fonlama stratejisi', 'pazara giriş stratejisi', 'rekabet' ve 'sürdürülebilirlik' kriterlerine göre değerlendirip süreçleri başlattıklarını ifade etti.

Yeditepe Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, İstihdam, Transfer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teknoloji transfer ofisleri, girişimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor - Son Dakika


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