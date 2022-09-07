ClickMeLive ile teknolojiye uygun fiyatla ulaşmak artık mümkün!

Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergi oranları, elektronik ürünlere ciddi bir darbe vurdu. Fiyat her geçen gün yükselen bu ürünleri indirimsiz almak neredeyse imkansız hale geldi. Bu durumda ise vatandaşların imdadına yetişen çözümlerden biri de ClickMeLive oldu. Son olarak platform, 7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de indirimlerle dolu bir canlı yayına hazırlanıyor.

ClickMeLive'ın fırsatlarla dolu yayını 7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de

Türkiye'de eğlenceli canlı yayınlar ile internetten alışverişi tek noktada buluşturan ClickMeLive, kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar; alışverişe canlı bağlanma, beğendikleri ürünü keşfetme ve merak ettiklerini sorarak kolayca satın alma imkanı buluyor.

7 Eylül Çarşamba saat 21: 00'de düzenlenecek canlı yayın da kullanıcılara bunu vaat ediyor. İki saate yakın sürmesi planlanan etkinlikte, uygulamayı indiren kullanıcılar, 21: 00'de canlı yayına bağlanabilir, anlatılan indirimli ürünlerden beğendiklerini yayın esnasında izlerken ürün listesine tıklayıp kolayca indirimli fiyatlardan satın alabilir.

Ancak bunun önemli bir fırsat olduğunu ve stokların sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani almak istediğiniz bir ürüne denk geldiğinizde acele etmeniz gerekiyor. Üstelik sadece elektronik de değil, her konudaki alışverişiniz için platformu kullanabilirsiniz. Peki ClickMeLive uygulamasına nasıl kaydolunur?

ClickMeLive hesabı nasıl oluşturulur?

ClicMeLive hesabı oluşturmak için ilk olarak uygulamayı App Store ya da Google Play Store üzerinden indirmeniz gerekiyor. Hemen ardından ise şu adımları izlemelisiniz:

Uygulamayı açtıktan sonra sağ alt köşede bulunan "Profilim" kısmına tıklayın.

Burada bulunan "Giriş Yap" butonuna dokunun.

Daha sonra karşınıza çıkacak olan ekrana cep telefonu numaranızı girin ve "Kodu Gönder" seçeneğine basın.

Telefonunuza gelen altı haneli doğrulama kodunu yazın.

Hemen ardından ise sırasıyla "Ad-Soyad, Kullanıcı Adı ve E-posta" kutularını doldurun.

Bu işlemleri de tamamladıktan sonra çeşitli kampanyalardan yararlanabilir ve yayınları takip edebilirsiniz.

Hangi ürünler indirime girecek?

ClickMeLive canlı yayınında piyasa değerinin altına satılacak olan ürünler ise şu şekilde:

Aksesuarlar