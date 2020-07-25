Teksas'a yaklaşan Hanna sebebiyle kasırga uyarısı yapıldı - Son Dakika

Teksas'a yaklaşan Hanna sebebiyle kasırga uyarısı yapıldı

ABD'de tropikal fırtına Hanna'nın güçlenerek Teksas kıyılarına yaklaşması sebebiyle eyaletin güneydoğu kıyılarında kasırga uyarısı yapıldı.

ABD'de tropikal fırtına Hanna'nın güçlenerek Teksas kıyılarına yaklaşması sebebiyle eyaletin güneydoğu kıyılarında kasırga uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Hanna'nın merkezinin Teksas'ın Corpus Christi şehrinin yaklaşık 225 kilometre doğu - güney doğusunda olduğu belirtildi. Corpust Christi'nin de içerisinde olduğu Port Mansfield'den Mosquite Bay'e kadar yaklaşık 270 kilometrelik kıyı şeridindeki bölgelerde kasırga uyarısı verildi. Hava tahmincileri, saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarların, bugün öğleden sonra veya akşamın erken saatlerinde Teksas kıyılarına ulaşacağını belirtiyor. Gonzalo fırtınası sebebiyle ada ülkelerinde uyarı verildi Öte yandan, Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamasında, tropik fırtına Gonzalo'nun Karayip Denizi'ne yaklaştığı ve merkezinin ada ülkesi Trinidad ve Tobago'nun 460 kilometre doğusu olduğu bilgisine yer verildi. Yetkililer, saatte 65 kilometre hızla esen rüzgarlara sahip Gonzalo sebebiyle Windward Adaları sakinlerine fırtınayı takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Gonzalo sebebiyle St. Vincent ve The Grenadines, Trinidad ve Tobago ve Grenada ada ülkelerinde fırtına uyarısı verildi. Hava tahmincileri, Gonzalo'nun, Karayipler Denizi'ne ilerledikçe zayıflamasını bekliyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:29

Kaynak: AA

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