Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde her sıklette 2 sporcunun kota kazanacağı elemelerde, milli tekvandocu Hakan Reçber olimpiyat vizesi alırken, Emre Kutalmış Ateşli ise rakibine son saniyede verdiği puanla olimpiyat oyunlarının uzağında kaldı. Böylece tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 5'e yükseldi.

Elemelere 1 numaralı seri başı olarak katılan Hakan Reçber, erkekler 68 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan'dan Levente Jozsa'yı, çeyrek finalde ise İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek kota maçı yapmaya hak kazandı. Ev sahibi Bulgaristan'dan Vladimir Dalakliev ile karşılaşan Hakan Reçber, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 10-9 mağlup ederek Tokyo 2020 biletini cebine koydu.