TEL ABYAD - Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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TEL ABYAD - Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor

17.05.2022 11:30

Suriye'de terörden arındırılarak güvenli hale gelen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki savaş mağduru kadınlar, Tel Abyad ilçesindeki yerel meclisin kendi imkanlarıyla açtığı tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Suriye'de terörden arındırılarak güvenli hale gelen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki savaş mağduru kadınlar, Tel Abyad ilçesindeki yerel meclisin kendi imkanlarıyla açtığı tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin desteğiyle kurulan Tel Abyad Yerel Meclisinin, kendi imkanlarıyla ilçenin kalkınması için ekonomik hamlesi sürüyor.

Bu kapsamda, yerinden edilen dul ve yetim çocuğu anneler ile maddi durumu kötü savaş mağduru kadınlara istihdam sağlamak için geçen ay bölgede ilk tekstil fabrikası kuruldu.

Fabrikada çalışmak üzere savaş mağduru 110 kadına Tel Abyad Kültür Merkezince 3 aylık dikiş ve nakış eğitimi verildi.

Eğitimini tamamlayan kadınlar, açılan tekstil fabrikasında iş başı yaptı.

Büyük özveriyle çalışan kadınlar, halihazırda günlük 750 eşofman takımı üretiyor.

Kadınların iş deneyiminin artmasıyla üretimin de artması hedefleniyor.

Fabrika sayesinde sosyalleşme imkanı bulan kadınlar, yeni edindikleri meslek sayesinde de aile geçimine katkıda bulunuyor.

"Umudumuz tekrar yeşerdi"

Kocasını 2 yıl önce kaybeden 2 yetim çocuk annesi Hatice Um Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tekstil fabrikasında yaklaşık bir aydır çalıştığını söyleyen Um Muhammed, "Rahatız, kimseye muhtaç değiliz. Umudumuz tekrar yeşerdi." dedi.

"Kimseden sadaka beklemeden çalışıyoruz"

Ailesinin maddi durumu kötü olan Ela Um Yaman da alın teriyle çalışarak kazandığı parayla ailesine destekte bulunduğunu söyledi.

Um Yaman, "Bu gibi ürünlerin Suriye topraklarında üretilmesinden gurur duyuyoruz. Kimseden sadaka beklemeden çalışıyoruz." diye konuştu.

"Psikolojim olumlu değişti"

Eşi 2,5 yıl önce vefat eden ve Deyrizor ilinde yerinden edilen 4 çocuk annesi Um Süleyman da fabrikadan önce tarlalarda düşük ücretle günübirlik çalıştığını anlattı.

Düşük ücretle işin fiziki anlamda çok yorucu olduğunu dile getiren Um Süleyman, "İşe başladıktan sonra hayatta umudum oldu. Psikolojim olumlu değişti. Maaş alıp çocuklarıma istediklerini alıyorum. Şu an burada mutluyum." dedi.

"Kadınlar artık kimseye muhtaç değil"

Kadınlara mesleki eğitim veren Salih Şevvah da çalışan kadınların Tel Abyad Yerel Meclisine bağlı kültür merkezinde düzenlenen terzilik eğitimine tabi tutulduğunu kaydetti.

Şevvah, kadınların kesim, dikim, ütü ve ambalaj konusunda eğitimden geçtiğini aktardı.

Yakın zamanda üretimi 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Şevvah, "Kadınlar, terzilik mesleğini seviyor. Düzenli maaşla çalışan kadınlar artık kimseye muhtaç değil." ifadesini kullandı.

TEL ABYAD - Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor
TEL ABYAD - Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor
TEL ABYAD - Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor
TEL ABYAD - Savaş mağduru kadınlar, tekstil fabrikasında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor

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Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

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